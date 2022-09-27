Почему клетчатка так важна для нашего здоровья. Сколько клетчатки нам необходимо потреблять ежедневно. Какие продукты содержат клетчатку и сколько именно. На эти вопросы на своей странице в Instagram ответила диетолог Ольга Безуглая.

Как утверждает специалист по вопросам здорового питания, основными преимуществами диеты с высоким содержанием клетчатки являются:

нормализация работы желудочно-кишечного тракта;

снижение уровня холестерина;

нормализация уровня сахара в крови;

снижение веса;

профилактика старения.

Что же касается суточной нормы потребления клетчатки, то, с точки зрения Ольги Безуглой, это выглядит следующим образом:

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мужчины до 50 лет — 38 г/сутки;

мужчины старше 50 лет — 30 г/сутки;

женщины до 50 лет — 25 г/сутки;

женщины старше 50 лет — 20 г/сутки.

Продукты, богатые клетчаткой (в расчете на 100 г):

авокадо — 6,7 г;

брюссельская капуста — 3,7 г;

киноа — 3,0 г;

морковь — 2,8 г;

цельнозерновой хлеб — 4,0 г;

чечевица — 13,1 г;

семена льна — 3,7 г;

яблоко — 4,4 г;

булгур — 8,0 г;

груша — 5,5 г;

банан — 3,1 г;

миндаль — 13,1 г.

Источник: Ольга Безуглая