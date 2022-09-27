Почему клетчатка так важна для нашего здоровья. Сколько клетчатки нам необходимо потреблять ежедневно. Какие продукты содержат клетчатку и сколько именно. На эти вопросы на своей странице в Instagram ответила диетолог Ольга Безуглая.
Как утверждает специалист по вопросам здорового питания, основными преимуществами диеты с высоким содержанием клетчатки являются:
- нормализация работы желудочно-кишечного тракта;
- снижение уровня холестерина;
- нормализация уровня сахара в крови;
- снижение веса;
- профилактика старения.
Что же касается суточной нормы потребления клетчатки, то, с точки зрения Ольги Безуглой, это выглядит следующим образом:
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- мужчины до 50 лет — 38 г/сутки;
- мужчины старше 50 лет — 30 г/сутки;
- женщины до 50 лет — 25 г/сутки;
- женщины старше 50 лет — 20 г/сутки.
Продукты, богатые клетчаткой (в расчете на 100 г):
- авокадо — 6,7 г;
- брюссельская капуста — 3,7 г;
- киноа — 3,0 г;
- морковь — 2,8 г;
- цельнозерновой хлеб — 4,0 г;
- чечевица — 13,1 г;
- семена льна — 3,7 г;
- яблоко — 4,4 г;
- булгур — 8,0 г;
- груша — 5,5 г;
- банан — 3,1 г;
- миндаль — 13,1 г.
Источник: Ольга Безуглая