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Сколько клетчатки необходимо ежедневно: перечень продуктов от диетолога

27 сентября 2022, 16:25
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья Ольга Безугла врач-терапевт, диетолог
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Почему клетчатка так важна для нашего здоровья. Сколько клетчатки нам необходимо потреблять ежедневно. Какие продукты содержат клетчатку и сколько именно. На эти вопросы на своей странице в Instagram ответила диетолог Ольга Безуглая.

Как утверждает специалист по вопросам здорового питания, основными преимуществами диеты с высоким содержанием клетчатки являются:

  • нормализация работы желудочно-кишечного тракта;
  • снижение уровня холестерина;
  • нормализация уровня сахара в крови;
  • снижение веса;
  • профилактика старения.

Что же касается суточной нормы потребления клетчатки, то, с точки зрения Ольги Безуглой, это выглядит следующим образом:

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  • мужчины до 50 лет — 38 г/сутки;
  • мужчины старше 50 лет — 30 г/сутки;
  • женщины до 50 лет — 25 г/сутки;
  • женщины старше 50 лет — 20 г/сутки.

Продукты, богатые клетчаткой (в расчете на 100 г):

  • авокадо — 6,7 г;
  • брюссельская капуста — 3,7 г;
  • киноа — 3,0 г;
  • морковь — 2,8 г;
  • цельнозерновой хлеб — 4,0 г;
  • чечевица — 13,1 г;
  • семена льна — 3,7 г;
  • яблоко — 4,4 г;
  • булгур — 8,0 г;
  • груша — 5,5 г;
  • банан — 3,1 г;
  • миндаль — 13,1 г.

Источник: Ольга Безуглая

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