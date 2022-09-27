Чому клітковина така важлива для нашого здоров’я. Скільки клітковини нам необхідно споживати щодня. Які продукти містять клітковину і скільки саме.

На ці питання на своїй сторінці в Instagram відповіла дієтолог Ольга Безугла.

Як стверджує фахівець з питань здорового харчування, основними перевагами дієти з високим вмістом клітковини є:

нормалізація роботи шлунково-кишкового тракту;

зниження рівня холестерину;

нормалізація рівня цукру в крові;

зниження ваги;

профілактика старіння.

Що ж стосується добової норми споживання клітковини, то, на думку Ольги Безуглої, це виглядає наступним чином:

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чоловіки до 50 років – 38 г/добу;

чоловіки старше 50 років – 30 г/добу;

жінки до 50 років – 25 г/ д обу;

обу; жінки старше 50 років – 20 г/добу.

Продукти, багаті на клітковину (в розрахунку на 100 г):

авокадо – 6,7 г;

брюссельська капуста – 3,7 г;

кіноа – 3,0 г;

морква – 2,8 г;

цільнозерновий хліб – 4,0 г;

сочевиця – 13,1 г;

насіння льону – 3,7 г;

яблуко – 4,4 г;

булгур – 8,0 г;

груша – 5,5 г;

банан – 3,1 г;

мигдаль – 13,1 г.

Джерело: Ольга Безугла