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Скільки клітковини необхідно щодня: перелік продуктів від дієтолога

27 Вересня 2022, 16:25
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я Ольга Безугла лікар-терапевт, дієтолог
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Чому клітковина така важлива для нашого здоров’я. Скільки клітковини нам необхідно споживати щодня. Які продукти містять клітковину і скільки саме.
На ці питання на своїй сторінці в Instagram відповіла дієтолог Ольга Безугла.

Як стверджує фахівець з питань здорового харчування, основними перевагами дієти з високим вмістом клітковини є:

  • нормалізація роботи шлунково-кишкового тракту;
  • зниження рівня холестерину;
  • нормалізація рівня цукру в крові;
  • зниження ваги;
  • профілактика старіння.

Що ж стосується добової норми споживання клітковини, то, на думку Ольги Безуглої, це виглядає наступним чином:

Зараз дивляться
  • чоловіки до 50 років – 38 г/добу;
  • чоловіки старше 50 років – 30 г/добу;
  • жінки до 50 років – 25 г/добу;
  • жінки старше 50 років – 20 г/добу.

Продукти, багаті на клітковину (в розрахунку на 100 г):

  • авокадо – 6,7 г;
  • брюссельська капуста – 3,7 г;
  • кіноа – 3,0 г;
  • морква – 2,8 г;
  • цільнозерновий хліб – 4,0 г;
  • сочевиця – 13,1 г;
  • насіння льону – 3,7 г;
  • яблуко – 4,4 г;
  • булгур – 8,0 г;
  • груша – 5,5 г;
  • банан – 3,1 г;
  • мигдаль – 13,1 г.

Джерело: Ольга Безугла

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