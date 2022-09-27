Чому клітковина така важлива для нашого здоров’я. Скільки клітковини нам необхідно споживати щодня. Які продукти містять клітковину і скільки саме.
На ці питання на своїй сторінці в Instagram відповіла дієтолог Ольга Безугла.
Як стверджує фахівець з питань здорового харчування, основними перевагами дієти з високим вмістом клітковини є:
- нормалізація роботи шлунково-кишкового тракту;
- зниження рівня холестерину;
- нормалізація рівня цукру в крові;
- зниження ваги;
- профілактика старіння.
Що ж стосується добової норми споживання клітковини, то, на думку Ольги Безуглої, це виглядає наступним чином:
Зараз дивляться
- чоловіки до 50 років – 38 г/добу;
- чоловіки старше 50 років – 30 г/добу;
- жінки до 50 років – 25 г/добу;
- жінки старше 50 років – 20 г/добу.
Продукти, багаті на клітковину (в розрахунку на 100 г):
- авокадо – 6,7 г;
- брюссельська капуста – 3,7 г;
- кіноа – 3,0 г;
- морква – 2,8 г;
- цільнозерновий хліб – 4,0 г;
- сочевиця – 13,1 г;
- насіння льону – 3,7 г;
- яблуко – 4,4 г;
- булгур – 8,0 г;
- груша – 5,5 г;
- банан – 3,1 г;
- мигдаль – 13,1 г.
Джерело: Ольга Безугла