Изжога напрямую связана с пищей, как правило, возникает при нерегулярном, неполноценном и несбалансированном питании, что приводит к нарушению функций пищевода, желудка и кишечника.

Диетолог Светлана Меленко рассказала в социальных сетях, кого чаще всего может беспокоить изжога и как от нее можно избавиться.

— В результате воздействия желудочных ферментов, соляной кислоты или сока поджелудочной железы, желчи на слизистую оболочку пищевода и нижний пищеводный сфинктер мы ощущаем неприятное ощущение за грудиной — изжогу, — отметила она.

Изжога чаще всего беспокоит тех людей, которые:

нарушают режим питания — нерегулярное питание, употребление пищи во время движения, плохое пережевывание, переедание;

имеют повышение внутрибрюшного давления — тесную одежду, поднимают тяжелые предметы;

имеют заболевания органов пищеварения — гастрит с повышенной кислотностью, гастроэзофагальная рефлюксная и язвенная болезни, заболевания желчевыводящих путей и поджелудочной железы;

часто употребляют цитрусовые и соки из них, кофеин (кофе, черный чай, сладкие газированные напитки и энергетики);

любят томатные соусы, шоколад, продукты, содержащие специи;

питаются жирной пищей с преобладанием углеводов, особенно рафинированных (макароны, сосиски, пирожки, печенье, булочки, конфеты, варенье);

злоупотребляют алкоголем и газированными напитками. Кроме того, большое значение имеет и совместимость продуктов.

Специалист отметила, что обязательно необходимо обратиться к врачу, если изжога у человека возникает чаще двух раз в неделю, симптомы сохраняются, несмотря на прием препаратов. Также если есть проблема с глотанием, постоянная тошнота или рвота и потеря веса из-за плохого аппетита.

Как избавиться от изжоги

По словам Меленко, лечение пациентов с изжогой должно быть ориентировано на коррекцию пищевого поведения. Диетические рекомендации должны быть строго индивидуальны с учетом данных о переносимости тех или иных продуктов.

Изжога чаще всего временная, некомфортная и преходящая проблема. Действенное средство от изжоги — изменение рациона, соблюдение правильного питания и здорового образа жизни.

Диета при изжоге

Во время изжоги необходимо употреблять пищу небольшими порциями 3-4 раза в день. Отказаться от перекусов. Последний прием пищи должен быть не менее, чем за 3-4 часа до сна.

Также необходимо увеличить количество белка, ведь он повышает тонус нижнего пищеводного сфинктера. Не стоит забывать про жир (сливки, сливочное масло, жирная рыба, свинина, гусь, утка, баранина, торты) — его нужно минимизировать. Жирная пища нарушает двигательную функцию желудка, что приводит к значительному повышению секреции соляной кислоты. Поэтому может возникать изжога.

Диетолог советует убрать из своего рациона специи. Не стоит потреблять очень горячую, холодную пищу или газированные напитки. Такая пища раздражает слизистую оболочку пищевода и желудка, провоцирует рефлюкс и изжогу.

Не стоит употреблять продукты, которые раздражают слизистую оболочку пищевода и желудка — кислые фруктовые соки, цитрусовые, помидоры, заварной черный кофе, крепкий чай, горький шоколад, алкоголь, лук, уксус, чеснок. Рекомендуется избегать продуктов, которые усиливают газообразование.