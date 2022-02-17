Афродизиаки — согласно данным FDA, это вещества, которые могут вызвать или усилить сексуальное желание и способствовать сексуальной активности. После употребления некоторых блюд или напитков настроение может измениться, а либидо повыситься.

Диетолог Ольга Безуглая в социальных сетях рассказала, как это работает и посоветовала продукты-афродизиаки.

— Если смотреть с позиций научных подтверждений, то действие некоторых продуктов-афродизиаков может объясняться путем воздействия на кровеносные сосуды, улучшая приток к частям тела, или вследствие достаточного количества антиоксидантов, микроэлементов и веществ, действующих на наше настроение, — говорит специалист.

Например, долгое время считалось, что самый главный продукт, усиливающий сексуальное влечение, — это шоколад. В то же время исследования показали, что какао может увеличить кровоток там, где необходимо. Но когда была изучена его прямая связь с сексуальным желанием, не было найдено никаких доказательств в поддержку его использования в качестве афродизиака, хотя для улучшения настроения все же функция доказана.

Чем можно разнообразить рацион

Ягоды, орехи, лосось, авокадо, говядина, фрукты. Аминокислота L-аргинин, содержащаяся в таких продуктах, как грецкие орехи и говядина, в организме превращается в оксид азота, который увеличивает кровоток.

Как и продукты с высоким содержанием Омега-3 жирных кислот, включая лосось и авокадо.

Еще один помощник — кверцетин. Он содержится в яблоках, ягодах, винограде, красном вине, чесноке.

На самом деле может оказаться, что любая пища может обладать качествами афродизиака. Здоровое питание в составе которого есть рыба, морепродукты, мясо, орехи, фрукты, овощи и цельнозерновые продукты по результатам многих исследований помогает поддерживать функцию нервной системы, нормальный кровоток, баланс гормонов и прекрасный уровень сексуальной активности.

Источник: Ольга Безуглая