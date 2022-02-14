Как обуздать тягу к сладкому – рекомендации диетолога

Некоторые люди не могут побороть постоянную тягу к сладкому. Из-за этого они могут страдать от проблем с лишним весом, высыпаний на коже, заболеваний зубов.

Диетолог Ольга Безуглая рассказала, что с этим делать.

Как уменьшить тягу к сладкому

есть больше белка во время первого приема пищи и отказаться от сладостей;

выявлять скрытый сахар в продуктах, для этого нужно внимательно изучать их состав;

фиксировать “сладкие ловушки” — попытаться понять, когда и в каких ситуациях появляется тяга к конфетам и печенью, перед этим есть фрукты и орехи;

каждый день потреблять больше клетчатки — она снижает гликемический индекс продуктов и замедляет усвоение сахара;

высыпаться;

— Уделите внимание гигиене сна! Решающую роль в тяге к сладкому играют гормоны грелин, лептин и инсулин. Приведите их в норму, и вы перестанете впадать в беспамятство в поисках печеньки, — говорит Ольга Безуглая.

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искать заменители сладостям среди любимых дел — просмотр фильмов, занятие спортом;

— Чем больше в вашей жизни здоровых источников радости, тем меньше вы будете желать сладкого. Учитесь наслаждаться моментом, будь то ужин с семьей или прогулка от работы до дома. Чаще улыбайтесь и почувствуйте сладость каждого момента своей жизни, — продолжает эксперт.

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Именно эти советы помогут побороть тягу к сладкому, подводит итог диетолог.