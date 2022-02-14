Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Советы

Как обуздать тягу к сладкому – рекомендации диетолога

14 февраля 2022, 17:51
Мила Грубник редактор раздела Здоровье Ольга Безугла врач-терапевт, диетолог
солодощі,
Источник: Depositphotos

Некоторые люди не могут побороть постоянную тягу к сладкому. Из-за этого они могут страдать от проблем с лишним весом, высыпаний на коже, заболеваний зубов.

Диетолог Ольга Безуглая рассказала, что с этим делать.

Как уменьшить тягу к сладкому

  • есть больше белка во время первого приема пищи и отказаться от сладостей;
  • выявлять скрытый сахар в продуктах, для этого нужно внимательно изучать их состав;
  • фиксировать “сладкие ловушки” — попытаться понять, когда и в каких ситуациях появляется тяга к конфетам и печенью, перед этим есть фрукты и орехи;
  • каждый день потреблять больше клетчатки — она снижает гликемический индекс продуктов и замедляет усвоение сахара;
  • высыпаться;

— Уделите внимание гигиене сна! Решающую роль в тяге к сладкому играют гормоны грелин, лептин и инсулин. Приведите их в норму, и вы перестанете впадать в беспамятство в поисках печеньки, — говорит Ольга Безуглая.

Читайте также:
солодощі,Какая еда помогает преодолеть тягу к сладкому
  • искать заменители сладостям среди любимых дел — просмотр фильмов, занятие спортом;

— Чем больше в вашей жизни здоровых источников радости, тем меньше вы будете желать сладкого. Учитесь наслаждаться моментом, будь то ужин с семьей или прогулка от работы до дома. Чаще улыбайтесь и почувствуйте сладость каждого момента своей жизни, — продолжает эксперт.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от ДИЕТОЛОГ ОЛЬГА БЕЗУГЛАЯ (@dr.bezugla_olga)

Читайте также:
солодощі, дітиЭто неспроста. Почему дети так любят сладкое

Именно эти советы помогут побороть тягу к сладкому, подводит итог диетолог.

Теги
поради лікаря , Солодощі
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь