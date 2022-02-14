Як приборкати потяг до солодкого – рекомендації дієтолога

Деякі люди не можуть подолати постійний потяг до солодкого. Через це вони можуть потерпати від проблем із зайвою вагою, висипань на шкірі, захворювань зубів.

Дієтолог Ольга Безугла розповіла, що із цим робити.

Як зменшити потяг до солодкого

їсти більше білка під час першого прийому їжі та відмовитися від солодощів;

виявляти прихований цукор у продуктах, для цього потрібно уважно вивчати їхній склад;

фіксувати “солодкі пастки” – спробувати зрозуміти, коли і в яких ситуаціях з’являється потяг до цукерок та печива, перед цим їсти фрукти та горіхи;

щодня споживати більше клітковини – вона знижує глікемічний індекс продуктів та уповільнює засвоєння цукру;

висипатися;

– Приділіть увагу гігієні сну! Вирішальну роль у потягу до солодкого відіграють гормони грелін, лептин та інсулін. Нормалізуйте їх, і ви припините непритомніти у пошуках печива, – каже Ольга Безугла.

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шукати замінники солодощів серед улюблених справ – перегляд фільмів, заняття спортом;

– Чим більше у вашому житті здорових джерел радості, тим менше вам хотітиметься солодкого. Навчайтеся насолоджуватися моментом, будь то вечеря з сім’єю або прогулянка від роботи до дому. Частіше посміхайтеся та відчуйте солодкий присмак кожного моменту свого життя, – продовжує експерт.

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Саме ці поради допоможуть подолати потяг до солодкого, підсумовує дієтолог.