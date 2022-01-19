Намагаючись схуднути, важливо мінімізувати споживання солодкого в раціоні, проте для багатьох це може здатися непосильним завданням.

За словами дієтолога Лорен Манакер, з цим допоможе чорнослив, за допомогою якого можна придушити потяг до цукерок та печива.

Зокрема, він забезпечує почуття ситості та допомагає боротися із нападами голоду.

– Згідно з дослідженням, опублікованим у Journal of Nutrition Bulletin, люди, які як перекус їли чорнослив, почувалися менш голодними і загалом вживали менше калорій, ніж ті, хто їв родзинки або мармелад, – зазначила Лорен Манакер.

Крім того, чорнослив від природи солодкий, що може допомогти задовольнити ласунів.

Також він містить багато клітковини, вітаміни А, В, Е і С, мінерали калій, кальцій, натрій, магній, фосфор.

Однак варто пам’ятати, що чорнослив також дуже калорійний, у 100 г міститься близько 230 ккал. Тому ним також не варто зловживати.

Джерело: Eat This Not That