Їжа може бути чудовим афродизіаком та посилювати лібідо.

Гінеколог та сексолог Марія Щербак назвала продукти харчування, які позитивно впливають на статевий потяг.

– Кожна людина індивідуальна і може для себе і для своєї половинки знайти ідеальний афродизіак, – каже Марія Щербак.

Однак вона все ж виділила продукти-афродізіаки за групами, серед них ключові – фрукти та спеції.

Популярні продукти-афродізіаки:

фрукти – полуниця, кавун, гранат, персик, банан, авокадо;

солодощі – шоколад, мед, фініки;

спеції – шафран, кориця, імбир, гвоздика, перець гострий;

овочі – спаржа, селера;

м’ясо і морепродукти (наприклад, устриці).

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Їх можна додавати до свого раціону з цією метою.

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Однак фахівець нагадує, що за умови нормальних стосунків між парою кращим афродизіаком для людини є її партнер.