Їжа може бути чудовим афродизіаком та посилювати лібідо.
Гінеколог та сексолог Марія Щербак назвала продукти харчування, які позитивно впливають на статевий потяг.
– Кожна людина індивідуальна і може для себе і для своєї половинки знайти ідеальний афродизіак, – каже Марія Щербак.
Однак вона все ж виділила продукти-афродізіаки за групами, серед них ключові – фрукти та спеції.
Популярні продукти-афродізіаки:
- фрукти – полуниця, кавун, гранат, персик, банан, авокадо;
- солодощі – шоколад, мед, фініки;
- спеції – шафран, кориця, імбир, гвоздика, перець гострий;
- овочі – спаржа, селера;
- м’ясо і морепродукти (наприклад, устриці).
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Їх можна додавати до свого раціону з цією метою.
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Однак фахівець нагадує, що за умови нормальних стосунків між парою кращим афродизіаком для людини є її партнер.
– Використовувати навіть найсильніші речовини для збудження, не налагодивши стосунки, немає сенсу, вони не принесуть жодного результату, – підсумовує Марія Щербак.