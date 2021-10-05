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Секс

Афродизіак у їжі. Які продукти посилюють статевий потяг

5 Жовтня 2021, 15:35 Людмила Грубнік
клубника в шоколаде
Джерело: Pixabay

Їжа може бути чудовим афродизіаком та посилювати лібідо.

Гінеколог та сексолог Марія Щербак назвала продукти харчування, які позитивно впливають на статевий потяг.

– Кожна людина індивідуальна і може для себе і для своєї половинки знайти ідеальний афродизіак, – каже Марія Щербак.

Однак вона все ж виділила продукти-афродізіаки за групами, серед них ключові – фрукти та спеції.

Популярні продукти-афродізіаки:

  • фрукти – полуниця, кавун, гранат, персик, банан, авокадо;
  • солодощі – шоколад, мед, фініки;
  • спеції – шафран, кориця, імбир, гвоздика, перець гострий;
  • овочі – спаржа, селера;
  • м’ясо і морепродукти (наприклад, устриці).

 

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Публикация от Гинеколог/Сексолог/Эстетика (@dr_scherbak)

Їх можна додавати до свого раціону з цією метою.

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Однак фахівець нагадує, що за умови нормальних стосунків між парою кращим афродизіаком для людини є її партнер.

– Використовувати навіть найсильніші речовини для збудження, не налагодивши стосунки, немає сенсу, вони не принесуть жодного результату, – підсумовує Марія Щербак.

Теги
здорова їжа , поради лікаря , Секс
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