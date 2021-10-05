Еда может быть отличными афродизиаком и усиливать либидо.
Гинеколог и сексолог Мария Щербак назвала продукты питания, которые позитивно влияют на половое влечение.
— Каждый человек индивидуален и может для себя и для своей половинки найти идеальный афродизиак, — говорит Мария Щербак.
Однако она все же выделила продукты-афродизиаки по группам, среди них ключевые — фрукты и специи.
Популярные продукты-афродизиаки:
- фрукты — клубника, арбуз, гранат, персик, банан, авокадо;
- сладости — шоколад, мед, финики;
- специи — шафран, корица, имбирь, гвоздика, перец острый;
- овощи — спаржа, сельдерей;
- мясо и морепродукты (например, устрицы).
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Их можно добавлять в свой рацион с этой целью.
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Однако специалист напоминает, что при нормальных взаимоотношениях лучшим афродизиаком для человека должен быть его партнер.
— Использовать даже самые сильные возбуждающие вещества, не наладив отношения, нет смысла, они не принесут никакого результата, — подводит итог Мария Щербак.