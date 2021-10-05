Еда может быть отличными афродизиаком и усиливать либидо.

Гинеколог и сексолог Мария Щербак назвала продукты питания, которые позитивно влияют на половое влечение.

— Каждый человек индивидуален и может для себя и для своей половинки найти идеальный афродизиак, — говорит Мария Щербак.

Однако она все же выделила продукты-афродизиаки по группам, среди них ключевые — фрукты и специи.

Популярные продукты-афродизиаки:

фрукты — клубника, арбуз, гранат, персик, банан, авокадо;

сладости — шоколад, мед, финики;

специи — шафран, корица, имбирь, гвоздика, перец острый;

овощи — спаржа, сельдерей;

мясо и морепродукты (например, устрицы).

View this post on Instagram Публикация от Гинеколог/Сексолог/Эстетика (@dr_scherbak)

Их можно добавлять в свой рацион с этой целью.

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Однако специалист напоминает, что при нормальных взаимоотношениях лучшим афродизиаком для человека должен быть его партнер.