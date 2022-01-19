Пытаясь похудеть, важно минимизировать потребление сладкого в рационе, однако для многих это может показаться непосильной задачей.

По словам диетолога Лорен Манакер, с этим поможет чернослив, с помощью которого можно подавить тягу к конфетам и печенью.

В частности, он обеспечивает чувство сытости и помогает бороться с приступами голода.

— Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Nutrition Bulletin, люди, которые перекусывали черносливом, чувствовали себя менее голодными и в целом съедали меньше калорий, чем те, кто перекусывал изюмом или мармеладом, — отметила Лорен Манакер.

Кроме того, чернослив от природы сладкий, что может помочь удовлетворить сладкоежек.

Также он содержит много клетчатки, витамины А, В, Е и С, минералы калий, кальций, натрий, магний, фосфор.

Однако нужно помнить, что чернослив также очень калорийный, в 100 г содержится около 230 ккал. Поэтому им также не стоит злоупотреблять.

Источник: Eat This Not That