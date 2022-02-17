Афродизіаки – згідно з даними FDA, це речовини, які можуть викликати або посилити сексуальне бажання і сприяти сексуальній активності. Після вживання деяких страв або напоїв настрій може змінитися, а лібідо підвищитися.

Дієтолог Ольга Безугла у соціальних мережах розповіла, як це працює та порадила продукти-афродизіаки.

– Якщо дивитися з позицій наукових підтверджень, то дія деяких продуктів-афродизіаків може пояснюватися шляхом впливу на кровоносні судини, покращуючи приплив до частин тіла, або внаслідок достатньої кількості антиоксидантів, мікроелементів і речовин, що діють на наш настрій, – каже спеціаліст.

Наприклад, довгий час вважалося, що найголовніший продукт, що підсилює сексуальний потяг, — це шоколад. Водночас дослідження показали, що какао може збільшити кровотік там, де необхідно. Але коли було вивчено його прямий зв’язок з сексуальним бажанням, не було знайдено жодних доказів на підтримку його використання в якості афродизіака, хоча для поліпшення настрою все ж функція доведена.

Чим можна урізноманітнити раціон

Ягоди, горіхи, лосось, авокадо, яловичина, фрукти. Амінокислота L-аргінін, що міститься в таких продуктах, як волоські горіхи і яловичина, в організмі перетворюється в оксид азоту, що збільшує кровотік.

Як і продукти з високим вмістом Омега-3 жирних кислот, включаючи лосось і авокадо.

Ще один помічник – кверцетин. Він міститься в яблуках, ягодах, винограді, червоному вині, часнику.

Насправді може виявитися, що будь-яка їжа може володіти якостями афродизіака. Здорове харчування в складі якого є риба, морепродукти, м’ясо, горіхи, фрукти, овочі та цільнозернові продукти за результатами багатьох досліджень допомагає підтримувати функцію нервової системи, нормальний кровотік, баланс гормонів і прекрасний рівень сексуальної активності.

Джерело: Ольга Безугла