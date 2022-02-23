Печія безпосередньо пов’язана з їжею, як правило, виникає під час нерегулярного, неповноцінного та незбалансованого харчування, що спричиняє порушення функцій стравоходу, шлунка та кишечника.

Дієтолог Світлана Меленко розповіла у соціальних мережах, кого найчастіше може турбувати печія та як її можна позбутися.

– В результаті впливу шлункових ферментів, соляної кислоти або соку підшлункової залози, жовчі на слизову оболонку стравоходу і нижній стравохідний сфінктер ми відчуваємо неприємне відчуття за грудиною – печію, – зазначила вона.

Печія найчастіше турбує тих людей, які:

порушують режим харчування – нерегулярне харчування, вживання їжі під час руху, погане пережовування, переїдання;

мають підвищення внутрішньочеревного тиску – тісний одяг, піднімають важкі предмети;

мають захворювання органів травлення – гастрит із підвищеною кислотністю, гастроезофагальна рефлюксна і виразкова хвороби, захворювання жовчовивідних шляхів і підшлункової залози;

часто вживають цитрусові та соки з них, кофеїн (кава, чорний чай, солодкі газовані напої та енергетики);

люблять томатні соуси, шоколад, продукти, що містять спеції;

харчуються жирною їжею з переважанням вуглеводів, особливо рафінованих (макарони, сосиски, пиріжки, печиво, булочки, цукерки, варення);

зловживають алкоголем та газованими напоями. Крім того, велике значення має і сумісність продуктів.

Спеціаліст наголосила, що обов’язково необхідно звернутися до лікаря, якщо печія у людини виникає частіше двох разів на тиждень, симптоми зберігаються, незважаючи на прийом препаратів. Також якщо є проблема з ковтанням, постійна нудота або блювання та втрата ваги через поганий апетит.

Як позбутися печії

За словами Меленко, лікування пацієнтів із печією має бути орієнтоване на корекцію харчової поведінки. Дієтичні рекомендації повинні бути суворо індивідуальні з урахуванням даних про сприйнятливість тих чи тих продуктів.

Печія найчастіше тимчасова, некомфортна і минуща проблема. Дієвий засіб від печії – зміна раціону, дотримання правильного харчування і здорового способу життя.

Дієта під час печії

Під час печії необхідно вживати їжу невеликими порціями 3-4 рази на день. Відмовитися від перекусів. Останній прийом їжі повинен бути не менше, ніж за 3-4 години до сну.

Також необхідно збільшити кількість білка, адже він підвищує тонус нижнього стравохідного сфінктера. Не варто забувати про жир (вершки, вершкове масло, жирна риба, свинина, гусак, качка, баранина, торти) – його потрібно мінімізувати. Жирна їжа порушує рухову функцію шлунка, що призводить до значного підвищення секреції соляної кислоти. Тому може виникати печія.

Дієтолог радить прибрати зі свого раціону спеції. Не варто споживати дуже гарячу, холодну їжу або газовані напої. Така їжа подразнює слизову оболонку стравоходу та шлунка, провокує рефлюкс і печію.