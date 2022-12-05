Врач-инфекционист Евгений Щербина на площадке популярного медицинского ресурса Береги себя рассказал о самых устойчивых мифах о лечении кишечных инфекций.

— Если вспомнить наиболее популярные методы лечения в советское время, то это будет раствор марганцовки, антибиотики типа левомицетина и активированный уголь, — напоминает медик.

И объясняет, что с этими методами не так.

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Раствор марганцовки или перманганат калия, по словам Евгения Щербины, действительно обладает антисептическими свойствами, однако не подходит для лечения кишечных инфекций или отравлений. Чтобы достичь этого эффекта, нужна такая концентрация марганцовки, что это может нанести тяжелые ожоги желудочно-кишечному тракту.

— Поэтому, если марганцовка каким-то чудом все еще осталась в вашей аптечке, лучше ее оттуда убрать, — советует врач.

Активированный уголь. Как объясняет Евгений Щербина, активированный уголь используют при отравлении медицинскими препаратами. К примеру, если ребенок добрался до домашней аптечки и чего-то наелся, тогда токсикологи используют очень высокие дозы активированного угля.

— Однако, если вы подхватили кишечную инфекцию, то вирус уже в вашей клетке, ни один активированный уголь его оттуда не прогонит, — говорит инфекционист.

По его словам, есть перечень ситуаций, когда активированный уголь не является эффективным. Он не работает при отравлении тяжелыми металлами (например, ртуть и свинец), также не способен впитывать молекулу алкоголя, то есть неэффективен при похмелье, говорит Евгений Щербина.

Антибиотики типа левомицетина. Врач-инфекционист объясняет, что антибиотики и антисептики не действуют против вирусов, которые чаще всего вызывают кишечные инфекции.

По словам медика, против бактерий антибиотики также обладают сомнительной эффективностью, поскольку многие микроорганизмы уже выработали резистентность к ним.

— К тому же не все бактериальные кишечные инфекции нуждаются в антибиотиках. А если и нуждаются, то есть более современные и эффективные препараты, — говорит Евгений Щербина.

По его словам, преимущественно кишечные инфекции проходят самостоятельно. И все, что необходимо – это отдых и достаточно жидкости, чтобы восстановить водно-солевой баланс: для этого можно приобрести специальные электролитные растворы.

Тяжелые отравления и бактериальные инфекции нуждаются в профессиональной помощи, а не в самолечении, настаивает медик.

Источник: Береги себя