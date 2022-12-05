Лікар-інфекціоніст Євген Щербина на майданчику популярного медичного ресурсу Бережи себе розповів про найстійкіші міфи щодо лікування кишкових інфекцій.

– Якщо згадати найбільш популярні методи лікування за радянських часів, то це буде розчин марганцівки, антибіотики типу левоміцетину і активоване вугілля, – нагадує медик.

І пояснює, що з цими методами не так.

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Розчин марганцівки або перманганат калію, за словами Євгена Щербини, дійсно має антисептичні властивості, проте не підходить для лікування кишкових інфекцій або отруєнь. Щоб досягти цього ефекту, потрібна така концентрація марганцівки, що це може завдати важкі опіки шлунково-кишковому тракту.

– Тому, якщо марганцівка якимось дивом все ще залишилася у вашій аптечці, краще її звідти прибрати, – радить лікар.

Активоване вугілля. Як пояснює Євген Щербина, активоване вугілля використовують при отруєнні медичними препаратами. Наприклад, якщо дитина дісталася до домашньої аптечки і чогось наїлася, тоді токсикологи використовують дуже високі дози активованого вугілля.

– Однак, якщо ви підхопили кишкову інфекцію, то вірус вже у вашій клітині, жодне активоване вугілля його звідти не прожене, – каже інфекціоніст.

За його словами, є перелік ситуацій, коли активоване вугілля не є ефективним. Воно не працює при отруєнні важкими металами (наприклад, ртуть і свинець), також не здатне вбирати молекулу алкоголю, тобто неефективне при похміллі, каже Євген Щербина.

Антибіотики типу левоміцетину. Лікар-інфекціоніст пояснює, що антибіотики і антисептики не діють проти вірусів, які найчастіше викликають кишкові інфекції.

За словами медика, проти бактерій антибіотики також мають сумнівну ефективність, оскільки багато мікроорганізмів вже виробили резистентність до них.

– До того ж не всі бактеріальні кишкові інфекції потребують антибіотиків. А якщо і потребують, то є більш сучасні та ефективні препарати, – каже Євген Щербина.

За його словами, переважно кишкові інфекції проходять самостійно. І все, що необхідно – це відпочинок і достатня кількість рідини, щоб відновити водно-сольовий баланс: для цього можна придбати спеціальні електролітні розчини.

Важкі отруєння і бактеріальні інфекції потребують професійної допомоги, а не в самолікуванні, наполягає медик.

Джерело: Бережи себе