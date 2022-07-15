Як не стати жертвою харчового отруєння. Яких основних правил слід дотримуватися, щоб продукти харчування не завдали нашому здоров’ю непоправної шкоди. Адже неналежна якість їжі і води може стати причиною серйозних захворювань.
На ці питання відповіли експерти онлайн-платформи Бережи себе.
– Умови війни і окупації далеко не завжди дають змогу дотримуватися цих порад. Вибір їжі часом неможливий, і в таких випадках бажання зберегти життя буде на першому місці, – закликають фахівці.
Вода
Експерти нагадують, що через воду передається багато різних вірусів і бактерій. Зокрема:
- гепатит А (більш відомий як хвороба Боткіна);
- різноманітні кишкові віруси;
- холера.
Якщо можливості набирати воду в перевірених місцях з очищенням немає, необхідно:
- кип’ятити її щонайменше 5-7 хвилин;
- частково очистити воду від домішок за допомогою додавання кількох таблеток активованого вугілля.
Якщо ви помічаєте прояви порушення роботи травної системи (діарея, здуття, біль), які тримаються довше 5-7 днів, варто замислитись, чи не може вода спровокувати ці симптоми.
Їжа
Їжа має проходити ретельну термічну обробку, також необхідно стежити за її зберіганням у відповідних умовах.
Недосмажене м’ясо та напівсирі яйця можуть бути інфіковані збудниками.
Також слід уважно оглядати консерви:
- термін придатності;
- цілісність упаковки;
- відсутність здуття.
За можливості, уникайте вживання домашніх консервів та копченини, оскільки це загрожує зараженням ботулізмом.
Джерело: Бережи себе