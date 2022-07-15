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Гепатит А, холера, ботулізм: як не стати жертвою харчового отруєння

15 Липня 2022, 10:12
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
їжа
Джерело: Depositphotos

Як не стати жертвою харчового отруєння. Яких основних правил слід дотримуватися, щоб продукти харчування не завдали нашому здоров’ю непоправної шкоди. Адже неналежна якість їжі і води може стати причиною серйозних захворювань.

На ці питання відповіли експерти онлайн-платформи Бережи себе.

– Умови війни і окупації далеко не завжди дають змогу дотримуватися цих порад. Вибір їжі часом неможливий, і в таких випадках бажання зберегти життя буде на першому місці, – закликають фахівці.

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Вода

Експерти нагадують, що через воду передається багато різних вірусів і бактерій. Зокрема:

  • гепатит А (більш відомий як хвороба Боткіна);
  • різноманітні кишкові віруси;
  • холера.

Якщо можливості набирати воду в перевірених місцях з очищенням немає, необхідно:

  • кип’ятити її щонайменше 5-7 хвилин;
  • частково очистити воду від домішок за допомогою додавання кількох таблеток активованого вугілля.

Якщо ви помічаєте прояви порушення роботи травної системи (діарея, здуття, біль), які тримаються довше 5-7 днів, варто замислитись, чи не може вода спровокувати ці симптоми.

Їжа

Їжа має проходити ретельну термічну обробку, також необхідно стежити за її зберіганням у відповідних умовах.

Недосмажене м’ясо та напівсирі яйця можуть бути інфіковані збудниками.

Також слід уважно оглядати консерви:

  • термін придатності;
  • цілісність упаковки;
  • відсутність здуття.

За можливості, уникайте вживання домашніх консервів та копченини, оскільки це загрожує зараженням ботулізмом.

Джерело: Бережи себе

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