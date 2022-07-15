Як не стати жертвою харчового отруєння. Яких основних правил слід дотримуватися, щоб продукти харчування не завдали нашому здоров’ю непоправної шкоди. Адже неналежна якість їжі і води може стати причиною серйозних захворювань.

На ці питання відповіли експерти онлайн-платформи Бережи себе.

– Умови війни і окупації далеко не завжди дають змогу дотримуватися цих порад. Вибір їжі часом неможливий, і в таких випадках бажання зберегти життя буде на першому місці, – закликають фахівці.

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Вода

Експерти нагадують, що через воду передається багато різних вірусів і бактерій. Зокрема:

гепатит А (більш відом ий як хвороба Боткіна);

як хвороба Боткіна); різноманітні кишкові віруси;

холера.

Якщо можливості набирати воду в перевірених місцях з очищенням немає, необхідно:

кип’ятити її щонайменше 5-7 хвилин;

частково очистити воду від домішок за допомогою додавання кількох таблеток активованого вугілля.

Якщо ви помічаєте прояви порушення роботи травної системи (діарея, здуття, біль), які тримаються довше 5-7 днів, варто замислитись, чи не може вода спровокувати ці симптоми.

Їжа

Їжа має проходити ретельну термічну обробку, також необхідно стежити за її зберіганням у відповідних умовах.

Недосмажене м’ясо та напівсирі яйця можуть бути інфіковані збудниками.

Також слід уважно оглядати консерви:

термін придатності;

цілісність упаковки;

відсутність здуття.

За можливості, уникайте вживання домашніх консервів та копченини, оскільки це загрожує зараженням ботулізмом.

Джерело: Бережи себе