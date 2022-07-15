Как не стать жертвой пищевого отравления. Какие основные правила следует соблюдать, чтобы продукты питания не нанесли нашему здоровью непоправимый ущерб. Ведь ненадлежащее качество пищи и воды может стать причиной серьезных заболеваний.
На эти вопросы ответили эксперты онлайн-платформы Береги себя.
— Условия войны и оккупации далеко не всегда позволяют следовать этим советам. Выбор пищи порой невозможен, и в таких случаях желание сохранить жизнь будет на первом месте, — призывают специалисты.
Вода
Эксперты напоминают, что через воду передается много различных вирусов и бактерий. Таких как:
- гепатит А (больше известен как болезнь Боткина);
- разнообразные кишечные вирусы;
- холера.
Если возможности набирать воду в проверенных местах с очисткой нет, необходимо:
- кипятить ее минимум 5-7 минут;
- частично очистить воду от примесей с помощью добавления нескольких таблеток активированного угля.
Если вы замечаете проявления нарушения работы пищеварительной системы (диарея, вздутие, боль), которые держаться дольше 5-7 дней, нужно задуматься, не может ли вода спровоцировать эти симптомы.
Пища
Пищу нужно подвергать значительной термической обработке, а еще следить за ее хранением в соответствующих условиях.
Недожаренное мясо и полусырые яйца могут быть инфицированы возбудителями.
Также следует внимательно осматривать консервы:
- срок годности;
- целостность упаковки;
- отсутствие вздутия.
По возможности избегайте употребления домашних консервов и копченостей, поскольку это чревато заражением ботулизмом.
Источник: Береги себя