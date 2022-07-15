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Советы

Гепатит А, холера, ботулизм: как не стать жертвой пищевого отравления

15 июля 2022, 10:12
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
їжа
Источник: Depositphotos

Как не стать жертвой пищевого отравления. Какие основные правила следует соблюдать, чтобы продукты питания не нанесли нашему здоровью непоправимый ущерб. Ведь ненадлежащее качество пищи и воды может стать причиной серьезных заболеваний.

На эти вопросы ответили эксперты онлайн-платформы Береги себя.

— Условия войны и оккупации далеко не всегда позволяют следовать этим советам. Выбор пищи порой невозможен, и в таких случаях желание сохранить жизнь будет на первом месте, — призывают специалисты.

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Вода

Эксперты напоминают, что через воду передается много различных вирусов и бактерий. Таких как:

  • гепатит А (больше известен как болезнь Боткина);
  • разнообразные кишечные вирусы;
  • холера.

Если возможности набирать воду в проверенных местах с очисткой нет, необходимо:

  • кипятить ее минимум 5-7 минут;
  • частично очистить воду от примесей с помощью добавления нескольких таблеток активированного угля.

Если вы замечаете проявления нарушения работы пищеварительной системы (диарея, вздутие, боль), которые держаться дольше 5-7 дней, нужно задуматься, не может ли вода спровоцировать эти симптомы.

Пища

Пищу нужно подвергать значительной термической обработке, а еще следить за ее хранением в соответствующих условиях.

Недожаренное мясо и полусырые яйца могут быть инфицированы возбудителями.

Также следует внимательно осматривать консервы:

  • срок годности;
  • целостность упаковки;
  • отсутствие вздутия.

По возможности избегайте употребления домашних консервов и копченостей, поскольку это чревато заражением ботулизмом.

Источник: Береги себя

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