Затримка менструації – перша ознака вагітності. Проте відсутність місячних не завжди свідчить про вагітність. Тому, щоб переконатись на 100%, жінки роблять експрес-тести.

Експрес-тест — один з найпростіших домашніх способів визначити вагітність. Як обирати тест на вагітність та як його правильно використовувати, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Обираємо тест на вагітність: на що звернути увагу

Акушер-гінеколог та лікарка УЗД Ольга Сторчева зазначає, що тест на вагітність реагує на вміст хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ). ХГЛ — гормон, активне вироблення якого починається через тиждень після зачаття, коли запліднена яйцеклітина проникає в матку.

Він є у невеликій кількості в організмі, але з моменту прикріплення яйцеклітини до стінки матки починає збільшуватися.

– Під час вибору тесту на вагітність найперше звертайте увагу на його чутливість! Чим вище чутливість тесту, тим на меншу кількість ХГЛ в сечі він реагує, – каже акушер-гінеколог.

Чутливість тесту вказують на пакованні:

10 мМО/мл

15 мМО/мл

20 мМО/мл

25 мМО/мл

– Вам потрібно обирати тест із найменшим числом на пакованні, яке ви зможете знайти! Так ви зможете дізнатися про вагітність за кілька днів до затримки, – додає Сторчева.

Обовʼязково звертайте увагу на терміни придатності тесту. Адже він може показати хибно позитивний або хибно негативний результат у тому випадку, якщо прострочений або зберігався в неналежних умовах. Тому купувати тести краще в аптеці та обовʼязково перевіряти термін придатності.

Також памʼятайте про правильну техніку використання тесту. Для цього акушер-гінеколог радить докладно ознайомитись з інструкцією до тесту, щоб зменшити ризики помилок.

Як правильно робити тест на вагітність

Тут усе залежить від типу експрес-тесту на вагітність. Вони бувають:

Струменевий тест . Для цього тесту сечу не потрібно збирати в окрему ємність, достатньо просто підставити під струмінь сечі. Зазвичай такі тести мають чутливість до ХГЛ – 10 мМО/мл.

. Для цього тесту сечу не потрібно збирати в окрему ємність, достатньо просто підставити під струмінь сечі. Зазвичай такі тести мають чутливість до ХГЛ – 10 мМО/мл. Тест-смужка . Він має вигляд паперової смужки, просякнутої спеціальним реактивом. Щоб зробити такий тест, необхідно спершу набрати сечу в окрему ємність, а потім занурити тест-смужку на кілька хвилин до появи заповітних двох смужок.

. Він має вигляд паперової смужки, просякнутої спеціальним реактивом. Щоб зробити такий тест, необхідно спершу набрати сечу в окрему ємність, а потім занурити тест-смужку на кілька хвилин до появи заповітних двох смужок. Електронний. Це сучасні тести, які схожі на електронні термометри. Зазвичай вони багаторазові, оскільки мають змінні насадки. Сеча повинна потрапити на реактив у невеликій кількості. Після цього почнеться обробка і результат зʼявиться на екрані. Також існують електронні тести, які одразу показують термін вагітності.

Це сучасні тести, які схожі на електронні термометри. Зазвичай вони багаторазові, оскільки мають змінні насадки. Сеча повинна потрапити на реактив у невеликій кількості. Після цього почнеться обробка і результат зʼявиться на екрані. Також існують електронні тести, які одразу показують термін вагітності. Касетний чи планшетний. Реактив тут захований під пластиковою оболонкою, а смужка для сечі розміщена в пластиковому планшеті з двома віконцями: в одне жінка додає невелику кількість сечі (за допомогою піпетки), а в іншому – з’являється результат.

Якісний експрес-тест покаже правдивий результат вже за кілька днів після затримки менструації, проте не завжди. Тому, якщо ви сумніваєтесь у результаті, повторіть тест через 4-5 днів.

Робити тест краще вранці, попередньо ознайомившись з інструкцією виробника. Бо для тест-смужки потрібно зібрати сечу в окремий контейнер, а потім занурити. Тоді як для струменевого – достатньо просто попісяти на тест.