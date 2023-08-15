Затримка менструації – перша ознака вагітності. Проте відсутність місячних не завжди свідчить про вагітність. Тому, щоб переконатись на 100%, жінки роблять експрес-тести.
Експрес-тест — один з найпростіших домашніх способів визначити вагітність. Як обирати тест на вагітність та як його правильно використовувати, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Обираємо тест на вагітність: на що звернути увагу
Акушер-гінеколог та лікарка УЗД Ольга Сторчева зазначає, що тест на вагітність реагує на вміст хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ). ХГЛ — гормон, активне вироблення якого починається через тиждень після зачаття, коли запліднена яйцеклітина проникає в матку.
Він є у невеликій кількості в організмі, але з моменту прикріплення яйцеклітини до стінки матки починає збільшуватися.
– Під час вибору тесту на вагітність найперше звертайте увагу на його чутливість! Чим вище чутливість тесту, тим на меншу кількість ХГЛ в сечі він реагує, – каже акушер-гінеколог.
Чутливість тесту вказують на пакованні:
- 10 мМО/мл
- 15 мМО/мл
- 20 мМО/мл
- 25 мМО/мл
– Вам потрібно обирати тест із найменшим числом на пакованні, яке ви зможете знайти! Так ви зможете дізнатися про вагітність за кілька днів до затримки, – додає Сторчева.
Обовʼязково звертайте увагу на терміни придатності тесту. Адже він може показати хибно позитивний або хибно негативний результат у тому випадку, якщо прострочений або зберігався в неналежних умовах. Тому купувати тести краще в аптеці та обовʼязково перевіряти термін придатності.
Також памʼятайте про правильну техніку використання тесту. Для цього акушер-гінеколог радить докладно ознайомитись з інструкцією до тесту, щоб зменшити ризики помилок.
Як правильно робити тест на вагітність
Тут усе залежить від типу експрес-тесту на вагітність. Вони бувають:
- Струменевий тест. Для цього тесту сечу не потрібно збирати в окрему ємність, достатньо просто підставити під струмінь сечі. Зазвичай такі тести мають чутливість до ХГЛ – 10 мМО/мл.
- Тест-смужка. Він має вигляд паперової смужки, просякнутої спеціальним реактивом. Щоб зробити такий тест, необхідно спершу набрати сечу в окрему ємність, а потім занурити тест-смужку на кілька хвилин до появи заповітних двох смужок.
- Електронний. Це сучасні тести, які схожі на електронні термометри. Зазвичай вони багаторазові, оскільки мають змінні насадки. Сеча повинна потрапити на реактив у невеликій кількості. Після цього почнеться обробка і результат зʼявиться на екрані. Також існують електронні тести, які одразу показують термін вагітності.
- Касетний чи планшетний. Реактив тут захований під пластиковою оболонкою, а смужка для сечі розміщена в пластиковому планшеті з двома віконцями: в одне жінка додає невелику кількість сечі (за допомогою піпетки), а в іншому – з’являється результат.
Якісний експрес-тест покаже правдивий результат вже за кілька днів після затримки менструації, проте не завжди. Тому, якщо ви сумніваєтесь у результаті, повторіть тест через 4-5 днів.
Робити тест краще вранці, попередньо ознайомившись з інструкцією виробника. Бо для тест-смужки потрібно зібрати сечу в окремий контейнер, а потім занурити. Тоді як для струменевого – достатньо просто попісяти на тест.