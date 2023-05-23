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Чи можна вагітним купатися в річці: пояснює гінеколог

23 Травня 2023, 17:36
Анна Голішевська редакторка стрічки
Вагітність
Джерело: Unsplash

З кожним новим триместром у вагітних з’являються різні запитання, які стосуються безпеки та здоров’я їх та їхнього малюка.

Влітку особливо актуальною є тема купання у річках, на морі та басейнах, адже у спеку дуже хочеться зануритися в прохолодну воду. Однак чи можна вагітним купатися в річці, озері та інших водоймах –  читайте в матеріалі.

Чи можна вагітним купатися в річці та де найбезпечніше це робити

Гінеколог Аліна Полюхович зазначає, що будь-яке купання для вагітних дозволене за умови, якщо вода там є чистою. Однак ліпше не обирати для цього басейн, в якому використовують як очисник хлор. Такий метод пересушує шкіру та може викликати алергічну реакцію.

Варто обирати басейни, в яких використовують інші засоби очищення, більш природні (наприклад, озонування).

Якщо вагітна обирає для купання річку, озеро або ставок, а вода в них є застійною, то в них є багато патогенної флори. Тому в таких місцях купатися заборонено.

Купайтеся лише в тих місцях, де вода є чистою, прозорою та перевіреною. За словами експерта, краще обирати для купання море або басейн, аніж річку.

Протипоказання для купання у морі, річці, озері та басейні під час вагітності:

  • будь-які хворобливі відчуття;
  • вагінальні виділення (кров’яні, коричневі, рожеві);
  • гіпертонус матки;
  • загроза викидня;
  • сильний токсикоз, який супроводжується слабкістю від рясної блювоти;
  • кровотеча або загроза її появи;
  • підвищений артеріальний тиск;
  • алергія на хлорку;
  • загострення хронічних захворювань;
  • якщо попередні вагітності закінчувалися самовільним викиднем;
  • наявність інфекційного захворювання;
  • якщо після будь-яких фізичних навантажень виникає біль.
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Теги
вагітність Плавання Поради поради лікаря Річка
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