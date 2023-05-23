З кожним новим триместром у вагітних з’являються різні запитання, які стосуються безпеки та здоров’я їх та їхнього малюка.
Влітку особливо актуальною є тема купання у річках, на морі та басейнах, адже у спеку дуже хочеться зануритися в прохолодну воду. Однак чи можна вагітним купатися в річці, озері та інших водоймах – читайте в матеріалі.
Чи можна вагітним купатися в річці та де найбезпечніше це робити
Гінеколог Аліна Полюхович зазначає, що будь-яке купання для вагітних дозволене за умови, якщо вода там є чистою. Однак ліпше не обирати для цього басейн, в якому використовують як очисник хлор. Такий метод пересушує шкіру та може викликати алергічну реакцію.
Варто обирати басейни, в яких використовують інші засоби очищення, більш природні (наприклад, озонування).
Якщо вагітна обирає для купання річку, озеро або ставок, а вода в них є застійною, то в них є багато патогенної флори. Тому в таких місцях купатися заборонено.
Купайтеся лише в тих місцях, де вода є чистою, прозорою та перевіреною. За словами експерта, краще обирати для купання море або басейн, аніж річку.
Протипоказання для купання у морі, річці, озері та басейні під час вагітності:
- будь-які хворобливі відчуття;
- вагінальні виділення (кров’яні, коричневі, рожеві);
- гіпертонус матки;
- загроза викидня;
- сильний токсикоз, який супроводжується слабкістю від рясної блювоти;
- кровотеча або загроза її появи;
- підвищений артеріальний тиск;
- алергія на хлорку;
- загострення хронічних захворювань;
- якщо попередні вагітності закінчувалися самовільним викиднем;
- наявність інфекційного захворювання;
- якщо після будь-яких фізичних навантажень виникає біль.