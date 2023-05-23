С каждым новым триместром у беременных возникают разные вопросы, касающиеся безопасности и здоровья их и их малыша.
Летом особенно актуальна тема купания в реках, на море и бассейнах, ведь в жару очень хочется погрузиться в прохладную воду. Однако можно ли беременным купаться в речке, озере и других водоемах – читайте в материале.
Можно ли беременным купаться в реке и где безопаснее всего это делать
Гинеколог Алина Полюхович отмечает, что любое купание для беременных разрешено при условии, если вода там чистая. Однако лучше не выбирать для этого бассейн, в котором используется в качестве очистки хлорирование. Такой способ пересушивает кожу и может вызвать аллергическую реакцию.
Следует выбирать бассейны, в которых используют другие средства очистки, более естественные (например, озонирование).
Если беременная выбирает для купания реку, озеро или пруд, а вода там застойная, то в них есть много патогенной флоры. Поэтому в данных местах купаться запрещено.
Купайтесь только в тех местах, где вода чистая, прозрачная и проверенная. По словам эксперта, лучше выбирать для купания море или бассейн, чем реку.
Противопоказания для купания в море, речке, озере и бассейне при беременности:
- любые болезненные ощущения;
- вагинальные выделения (кровяные, коричневые, розовые);
- гипертонус матки;
- угроза выкидыша;
- сильный токсикоз, сопровождающийся слабостью от обильной рвоты;
- кровотечение или угроза его появления;
- повышенное АД;
- аллергия на хлорку;
- обострение хронических заболеваний;
- если предыдущие беременности заканчивались самопроизвольным выкидышем;
- наличие инфекционного заболевания;
- если после каких-либо физических нагрузок возникает боль.