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Можно ли беременным купаться в реке: объясняет гинеколог

23 мая 2023, 17:36
Анна Голишевская редактор ленты
Вагітність
Источник: Unsplash

С каждым новым триместром у беременных возникают разные вопросы, касающиеся безопасности и здоровья их и их малыша.

Летом особенно актуальна тема купания в реках, на море и бассейнах, ведь в жару очень хочется погрузиться в прохладную воду. Однако можно ли беременным купаться в речке, озере и других водоемах – читайте в материале.

Можно ли беременным купаться в реке и где безопаснее всего это делать

Гинеколог Алина Полюхович отмечает, что любое купание для беременных разрешено при условии, если вода там чистая. Однако лучше не выбирать для этого бассейн, в котором используется в качестве очистки хлорирование. Такой способ пересушивает кожу и может вызвать аллергическую реакцию.

Следует выбирать бассейны, в которых используют другие средства очистки, более естественные (например, озонирование).

Если беременная выбирает для купания реку, озеро или пруд, а вода там застойная, то в них есть много патогенной флоры. Поэтому в данных местах купаться запрещено.

Купайтесь только в тех местах, где вода чистая, прозрачная и проверенная. По словам эксперта, лучше выбирать для купания море или бассейн, чем реку.

Противопоказания для купания в море, речке, озере и бассейне при беременности:

  • любые болезненные ощущения;
  • вагинальные выделения (кровяные, коричневые, розовые);
  • гипертонус матки;
  • угроза выкидыша;
  • сильный токсикоз, сопровождающийся слабостью от обильной рвоты;
  • кровотечение или угроза его появления;
  • повышенное АД;
  • аллергия на хлорку;
  • обострение хронических заболеваний;
  • если предыдущие беременности заканчивались самопроизвольным выкидышем;
  • наличие инфекционного заболевания;
  • если после каких-либо физических нагрузок возникает боль.
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