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Буду мамою: в Україні запрацював чат-бот безкоштовних медпослуг для вагітних

27 Квітня 2023, 14:34
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вагітність
Джерело: Pixabay

В Україні запрацював чат-бот Буду мамою про безоплатні медпослуги для майбутніх матусь та немовлят, створений ГО Ліки Контроль та БФ 280 днів.

Про це повідомили в Національній службі здоров’я України.

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У повідомленні йдеться, що цифровий сервіс містить алгоритм дій щодо того, як отримати безоплатний супровід вагітності, медичну допомогу під час пологів та неонатальні послуги за Програмою медичних гарантій.

Скористатися чат-ботом Буду мамою можна в Telegram та в Viber.

Джерело: НСЗУ

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