Задержка менструации — первый признак беременности. Однако отсутствие месячных не всегда свидетельствует о беременности. Поэтому, чтобы убедиться на 100%, женщины делают экспресс-тесты.

Экспресс-тест — один из самых простых домашних способов определить беременность. Как выбирать тест на беременность и как его правильно делать, читайте в материале Фактов ICTV.

Выбираем тест на беременность: на что обратить внимание

Акушер-гинеколог и врач УЗИ Ольга Сторчева отмечает, что тест на беременность реагирует на содержание хорионического гонадотропина человека (ХГЧ). ХГЧ — гормон, активная выработка которого начинается через неделю после зачатия, когда оплодотворенная яйцеклетка проникает в матку.

Он присутствует в небольшом количестве в организме, но с момента прикрепления яйцеклетки к стенке матки начинает увеличиваться.

— При выборе теста на беременность прежде всего обращайте внимание на его чувствительность! Чем выше чувствительность теста, тем на меньшее количество ХГЧ в моче он реагирует, — говорит акушер-гинеколог.

Чувствительность теста указывают на упаковке:

10 мМЕ/мл

15 мМЕ/мл

20 мМе/мл

25 мМЕ/мл

— Вам нужно выбрать тест с наименьшим числом на упаковке, которое вы сможете найти! Так вы сможете узнать о беременности за несколько дней до задержки, — добавляет Сторчева.

Обязательно обращайте внимание на сроки годности теста. Ведь он может показать ложно положительный или ложно отрицательный результат в том случае, если просрочен или хранился в ненадлежащих условиях. Поэтому покупать тесты лучше в аптеке и обязательно проверять срок годности.

Также помните о правильной технике использования теста. Для этого акушер-гинеколог советует подробно ознакомиться с инструкцией к тесту, чтобы уменьшить риски ошибок.

Как правильно делать тест на беременность

Здесь все зависит от типа экспресс-теста на беременность. Они бывают:

Струйный тест . Для этого теста мочу не нужно собирать в отдельную емкость, достаточно просто подставить под струю мочи. Обычно такие тесты имеют чувствительность к ХГЧ — 10 мМЕ/мл.

. Для этого теста мочу не нужно собирать в отдельную емкость, достаточно просто подставить под струю мочи. Обычно такие тесты имеют чувствительность к ХГЧ — 10 мМЕ/мл. Тест-полоска . Он имеет вид бумажной полоски, пропитанной специальным реактивом. Чтобы сделать такой тест, необходимо сперва собрать мочу в отдельную емкость, а затем погрузить тест-полоску на несколько минут до появления заветных двух полосок.

. Он имеет вид бумажной полоски, пропитанной специальным реактивом. Чтобы сделать такой тест, необходимо сперва собрать мочу в отдельную емкость, а затем погрузить тест-полоску на несколько минут до появления заветных двух полосок. Электронный . Это современные тесты, которые похожи на электронные термометры. Обычно они многоразовые, поскольку имеют сменные насадки. Моча должна попасть на реактив в небольшом количестве. После этого начнется обработка и результат появится на экране. Также существуют электронные тесты, которые сразу показывают срок беременности.

. Это современные тесты, которые похожи на электронные термометры. Обычно они многоразовые, поскольку имеют сменные насадки. Моча должна попасть на реактив в небольшом количестве. После этого начнется обработка и результат появится на экране. Также существуют электронные тесты, которые сразу показывают срок беременности. Кассетный или планшетный. Реактив здесь спрятан под пластиковой оболочкой, а полоска для мочи размещена в пластиковом планшете с двумя окошками: в одно женщина добавляет небольшое количество мочи (с помощью пипетки), а в другом — появляется результат.

Качественный экспресс-тест покажет правдивый результат уже через несколько дней после задержки менструации, однако не всегда. Поэтому, если вы сомневаетесь в результатах, повторите тест через 4-5 дней.

Делать тест лучше утром, предварительно ознакомившись с инструкцией производителя. Потому что для тест-полоски нужно собрать мочу в отдельный контейнер, а затем погрузить. Тогда как для струйного — достаточно просто пописать на тест.