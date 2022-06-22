Чи можна завагітніти під час місячних

Кожна жінка хоч раз у житті запитувала себе, чи можна завагітніти, займаючись сексом під час критичних днів. Існує думка, що це нереально, але чи це так?

Забігаючи наперед, відповімо, що завагітніти під час місячних можна, але відсоток дуже маленький. Про це і не лише Фактам ICTV розповіла гінеколог-ендокринолог Олена Купрюшина.

– Жіноча статева система – це окремий світ, зі своїми процесами, без яких зачаття неможливе, – каже Олена.

Менструальний цикл

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Жінка стає здатною до репродуктивності, щойно у неї починають йти місячні. Ці процеси в організмі починаються з 11-13 років. Менструальний цикл становить у середньому 26-28 днів.

– Першим днем циклу вважається той, коли почалися місячні – не просто “помазали”, а саме яскраво-червоні виділення на прокладці 3-4 крапель. Овуляція настає на 14 день циклу, але в деяких може бути і на 12, і на 13, – каже лікар.

У деяких жінок овуляція може змінюватись залежно від циклу. Є жінки, у яких цикл триває близько 35 днів, тоді день Х настає на 15-19 день циклу. Є жінки, які мають короткий цикл (менше 21 дня), у цьому випадку овуляція відбувається на 7 день менструального циклу.

Зачаття може відбутися тільки тоді, коли в організмі жінки сталася овуляція.

Що таке овуляція

Овуляція – це процес, коли в яєчнику дозріває яйцеклітина, цей фолікул розривається і яйцеклітина виходить у маткову трубу для запліднення. Найчастіше яєчники овулюють по черзі, але буває й таке, що яйцеклітини дозрівають одночасно і у правому, і у лівому яєчниках. А бувають ановуляторні цикли, під час яких яйцеклітина не дозріває.

Як відбувається зачаття

– Це диво дивовижне. Для цього має відбутися зустріч чоловічого сперматозоїда з яйцеклітиною жінки. Яйцеклітина живе в середньому від 12 до 24 годин, а чоловічі сперматозоїди можуть жити близько трьох днів. Із 3 млн до мети дійде лише один, – каже Олена Купрюшина.

Все тому, що в порожнині матки кисле середовище, яке бореться з усім чужорідним, тим самим захищаючи статеву систему жінки від інфекцій. І коли найсильніший сперматозоїд дійде до маткової труби і зустрінеться з яйцеклітиною, відбувається зачаття.

Далі ця вже запліднена яйцеклітина починає ділитися і поступово спускатися в порожнину матки. На 3-4 добу після запліднення плодове яйце прикріплюється до порожнини матки. Починає зароджуватися нове життя.

Ймовірність завагітніти в перший-другий день менструації дорівнює нулю. Але з кожним наступним днем ​​можливість починає збільшуватися. Тобто чим далі від першого дня циклу, тим вищий ризик завагітніти. Наприклад, можливість завагітніти на третій день циклу – всього 9%. Звичайно, це не велика цифра, але вона не дає гарантій, що жінка не завагітніє.

Тож чи можна завагітніти під час місячних. Відповідь – так! Є кілька варіантів розвитку подій:

– Дуже часто вагінальну або міжовуляторну кровотечі жінки плутають з початком менструації. Ось ця овуляторна кровотеча – це період, коли жінка найбільш фертильна. Якщо у цей період у жінки був незахищений секс, то різко збільшуються шанси стати мамою, – розповідає лікар.

Ще один варіант, якщо, наприклад, чоловіча сперма потрапила усередину жінки наприкінці менструації. Сперматозоїди в порожнині матки можуть жити до 72 годин. А якщо у жінки короткий цикл і овуляція настала на 7 день від початку менструації, то сперматозоїд та яйцеклітина можуть зустрітися та відбудеться зачаття.

Як відстежити овуляцію

До винаходу гаджетів жінки вираховували день Х за допомогою календаря та вимірювання базальної температури. Зараз же в епоху сучасних технологій відстежувати цикл набагато простіше. Існує безліч програм за типом “жіночий календар”. Туди потрібно внести свої дані, тривалість циклу, відзначати початок та кінець місячних. І тоді програма сама вирахує для вас найпродуктивніші дні для зачаття.

А щоб перевірити, чи відбувається овуляція в організмі насправді, потрібно сходити на УЗД-контроль фолікулів. За допомогою цього дослідження лікар зможе побачити, чи дозріває яйцеклітина. Адже нагадаємо, бувають цикли, у яких немає овуляції.

Якщо жінка намагається завагітніти, і після року активного статевого життя пара не змогла зачати дитину, варто звернутися до лікаря. Найчастіше у таких випадках ставиться діагноз – безпліддя. Лікар призначає низку обстежень та аналізів і жінці, і чоловікові, щоб розібратися та з’ясувати, чому не настає вагітність.

Також гінекологи не рекомендують під час місячних займатися незахищеним сексом, оскільки у цей період організм жінки вразливий і є ризики занести інфекцію.