Рак шейки матки – причины и как уберечься

Рак шейки матки — один из самых распространенных видов онкологии среди женщин.

По информации Минздрава, в 2020 году более 342 тыс. женщин во всем мире скончались от рака шейки матки, в Украине — более 2 тыс.

— У каждой женщины есть риск развития рака шейки матки, — отмечают в профильном ведомстве.

Однако развитие заболевания можно предупредить, если своевременно его выявить.

Частой причиной рака шейки матки является заражение вирусом папилломы человека (ВПЧ), чаще всего он передается во время полового контакта.

Чтобы избежать развития рака, следует придерживаться следующих правил:

регулярно проходить скрининг (для этого использовать ПАП-тест, каждая женщина хотя бы раз в год должна посещать гинеколога);

делать прививку от ВПЧ (вакцинация — доказанный и эффективный метод профилактики рака шейки матки, она на 90% уменьшает вероятность развития новообразований, уколы нужно делать девочкам в возрасте 9-14 лет, еще до начала половой жизни).

В то же время следует помнить, что развитие рака на первых этапах происходит бессимптомно, женщина не может сама его выявить.

Именно поэтому важно регулярно проходить обследование.