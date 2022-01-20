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Рак шийки матки – причини та як уберегтися

20 Січня 2022, 13:01
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
біль у животі
Джерело: Depositphotos

Рак шийки матки – один із найпоширеніших видів онкології серед жінок.

За інформацією МОЗ, у 2020 році понад 342 тис. жінок у всьому світі померли від раку шийки матки, в Україні – понад 2 тис.

– Кожна жінка має ризик розвитку раку шийки матки, – зазначають у профільному відомстві.

Проте розвиток захворювання можна попередити, якщо вчасно його виявити.

Найчастішою причиною раку шийки матки є зараженням вірусом папіломи людини (ВПЛ), зазвичай він передається під час статевого контакту.

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Щоб уникнути розвитку раку, варто дотримуватися таких правил:

  • регулярно проходити скринінг (для цього використовувати ПАП-тест, кожна жінка хоча б раз на рік має відвідувати гінеколога);
  • робити щеплення від ВПЛ (вакцинація – доведений та ефективний метод профілактики раку шийки матки, вона на 90% зменшує ймовірність розвитку новоутворень, уколи треба робити дівчатам у віці 9-14 років, ще до початку статевого життя).

Водночас варто пам’ятати, що розвиток раку на перших етапах проходить безсимптомно, жінка не може сама його виявити.

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Саме тому важливо регулярно проходити обстеження.

Джерело
МОЗ
Теги
Лікування раку , Онкологія
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