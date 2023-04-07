Наши предки не имели возможности лечиться проверенными медицинскими препаратами или посещать больницы. Поэтому большинство болезней лечили народными методами.

Чтобы вылечить и облегчить кашель, люди готовили специальный сироп из сока лука и меда по народному рецепту.

Факты ICTV узнавали, действительно ли луковый сок в сочетании с медом может вылечить кашель и кому запрещено употреблять такой сироп.

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Сироп с медом и луком: действительно ли лечит

В народе верят, что такой напиток укрепляет иммунную систему и активно борется с вирусами, бактериями и другими микроорганизмами.

Врач-терапевт Галина Перелыгина отмечает, что мед и лук являются природными антисептиками. Это доказывают определенные исследования.

Мед даже признан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) средством от кашля и простуды. Он способен успокоить горло и раздражение, а также ослабить симптомы кашля.

А лук обладает противоотечным эффектом и способностью сужать мелкие сосуды. Также он содержит много антиоксидантов и имеет очищающие свойства.

Перелыгина говорит, что как средство народной медицины такой сироп часто применяется, но на бронхо-легочную систему он не влияет!

— Стоит понимать, как действуют любые лекарства: они попадают в желудок, затем всасываются в кровь и лишь тогда дают лечебный эффект. Поэтому применять лук и мед от кашля — не эффективно. По моему мнению, это никак не влияет на кашель, — говорит Перелыгина.

Важно понимать, что кашель — это не диагноз, это симптом определенного заболевания (бронхита, пневмонии, астмы и т.д.).

— Выяснить причину появления кашля может только врач, поэтому не стоит применять народные рецепты и лечить ими кашель или другие болезни, — советует врач-терапевт.

Кроме того, сироп из меда и лука имеет ряд противопоказаний. Употреблять его запрещено:

при гастрите;

при язве желудка;

при заболеваниях двенадцатиперстной кишки.

— Мед и лук имею сильный раздражающий эффект на слизистую оболочку желудка. Употребление такого сиропа от кашля может привести к обострению болезней желудка, особенно, если пить натощак, — говорит Перелыгина.

Мед и лук против насморка: мнение врача

Также Галина Перелыгина отмечает, что люди используют мед и лук, чтобы лечить насморк.

— Действительно сочетание меда и лук применяется в народе при лечении риносинусита. Риносинусит — это выделения из носа, то есть насморк, — добавляет врач.

Поскольку лук сужает мелкие сосуды и обладает противоотечным эффектом, такое народное средство действительно может облегчить насморк.

Врач добавляет, что мед и лук дает эффект подсушивания слизистой оболочки, однако пользоваться таким методом нужно очень осторожно!

— Мед и лук в большой концентрации могут привести к ожогам слизистой оболочки носа и задней стенки глотки, поскольку средство стекает, — говорит врач-терапевт.

По словам Перелыгиной, такой метод действительно популярен среди людей, но при использовании его нужно правильно разводить, чтобы средство не было слишком концентрированным.