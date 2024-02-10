Минздрав Польши будет инициировать изменения в нормативы, регулирующие оборот и использование одноразовых электронных сигарет. Причина очень серьезная.

По данным Института экономических прогнозов и анализа, в 2023 году в Польше было продано почти сто млн штук одноразовых ароматизированных электронных сигарет. Это втрое больше, чем в 2022 году.

Ограничить возраст покупателей электронных сигарет невозможно

Самая сложная проблема в том, что данные устройства становятся все более популярными среди молодежи, особенно подростков.

Сейчас смотрят

В Минздраве считают, что контролировать возраст курильщиков электронных сигарет почти невозможно.

Заместитель главы Минздрава Войцех Конечный заявил, что он лично предпочел бы полностью запретить продажу электронных сигарет. Конечный добавил, что с рынка также необходимо изъять автоматы по продаже электронных сигарет, поскольку они не могут точно проверить возраст покупателя.

Это личное мнение чиновника разделяют многие поляки. Тем не менее, неизвестно, когда будут введены ограничения на электронные сигареты и действительно ли реален полный запрет этих устройств.

Во всяком случае, некоторые чиновники утверждают, что готовятся соответствующие изменения в нормативные акты, и уже через полгода они будут представлены для обсуждения.

Скептики утверждают, что для таких шагов понадобится согласие Еврокомиссии. А это — долгий процесс.

Источник: In Poland