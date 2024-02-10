МОЗ Польщі ініціюватиме зміни до нормативів щодо одноразових електронних сигарет. Причина дуже серйозна.

За даними Інституту економічних прогнозів та аналізу, у 2023 році в Польщі було продано майже сто млн штук одноразових ароматизованих електронних сигарет. Це втричі більше, ніж у 2022 році.

Обмежити вік покупців електронних сигарет неможливо

Найскладніша проблема в тому, що дані пристрої стають усе більш популярними серед молоді, особливо підлітків.

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У МОЗ вважають, що контролювати вік курців електронних сигарет майже неможливо.

Заступник очільника МОЗ Войцех Конєчний заявив, що він особисто волів би повністю заборонити продаж електронних сигарет. Конєчний додав, що з ринку також необхідно вилучити автомати з продажу електронних сигарет, оскільки вони не можуть точно перевірити вік покупця.

Цю особисту думку чиновника поділяють багато поляків. Проте, невідомо, коли будуть уведені обмеження на електронні сигарети і чи дійсно реальна повна заборона цих пристроїв.

В усякому випадку, деякі урядовці стверджують, що готуються відповідні зміни до нормативних актів, і вже за півроку вони будуть подані для обговорення.

Скептики стверджують, що для таких кроків знадобиться згода Єврокомісії. А це – довгий процес.

Джерело: In Poland