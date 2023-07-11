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Зміни в законодавстві: з 11 липня в Україні заборонено е-сигарети

11 Липня 2023, 09:49
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
цигарки
Джерело: Pixabay

Як повідомили в МОЗ, з 11 липня в Україні набувають чинності зміни до законодавства, які забороняють рекламу електронних пристроїв для паління та продаж е-сигарет і рідин до них з ароматичними та смаковими добавками.

Йдеться про заборону:

  • тютюнових виробів з ароматичними добавками (це енергетичні добавки, вітаміни, кофеїн, таурин; добавки, які роблять викиди диму кольоровими), що могли вводити споживачів в оману щодо наслідків вживання тютюну;
  • сигарет і тютюну для самокруток (зокрема, фільтр, папір, капсула яких містить тютюн або нікотин, або смако-ароматичні добавки);
  • рідин з нікотином або без, які містять смако-ароматичні добавки (зокрема, зі смаком фруктів, ментолу або кофеїну).
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У повідомленні наголошується, що, хоча заборона набуває чинності з 11 липня, залишки продукції виробники зможуть розпродавати ще протягом року.

У відомстві нагадали, що законом передбачено штраф за реалізацію сигарет особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1 020 грн, а в разі повторного порушення – 10 200 грн.

Джерело
МОЗ
Теги
заборона Закон Куріння
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