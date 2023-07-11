Як повідомили в МОЗ, з 11 липня в Україні набувають чинності зміни до законодавства, які забороняють рекламу електронних пристроїв для паління та продаж е-сигарет і рідин до них з ароматичними та смаковими добавками.

Йдеться про заборону:

тютюнових виробів з ароматичними добавками (це енергетичні добавки, вітаміни, кофеїн, таурин; добавки, які роблять викиди диму кольоровими), що могли вводити споживачів в оману щодо наслідків вживання тютюну;

сигарет і тютюну для самокруток (зокрема, фільтр, папір, капсула яких містить тютюн або нікотин, або смако-ароматичні добавки);

рідин з нікотином або без, які містять смако-ароматичні добавки (зокрема, зі смаком фруктів, ментолу або кофеїну).

У повідомленні наголошується, що, хоча заборона набуває чинності з 11 липня, залишки продукції виробники зможуть розпродавати ще протягом року.

У відомстві нагадали, що законом передбачено штраф за реалізацію сигарет особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1 020 грн, а в разі повторного порушення – 10 200 грн.