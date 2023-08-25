Эксперты популярного британского издания Express Health рассказали о последних исследованиях лаванды и о том, как ее можно использовать.

Борьба с бессонницей. Лаванду уже давно рекомендуют людям, страдающим бессонницей: на рынке представлено множество лавандовых спреев, обещающих улучшить наш ночной сон.

Наука подтверждает это. Обзор 15 исследований, проведенных PubMed, показал, что вдыхание эфирных масел, таких как лаванда, оказывает положительный эффект на людей с легкими нарушениями сна.

— Большинство результатов исследования свидетельствуют о положительном влиянии эфирных масел на сон. Никаких нежелательных явлений не зарегистрировано, — отмечают эксперты.

Снимает чувство тревоги. В ходе эксперимента, проведенного в больничных условиях, в том числе и в отделениях интенсивной терапии, ученые предприняли попытку изучить влияние эфирного масла лаванды на качество сна и уровень тревоги пациентов.

В исследовании, проведенном на юго-востоке Турции, приняли участие в общей сложности 60 человек. Участники получили анкеты, которые нужно было заполнить в начале и в конце эксперимента.

Одна группа пациентов не подвергалась воздействию эфирного масла лаванды, на другую воздействовали ароматом растения в течение 15 дней.

Результаты показали, что в двух группах были статистически значимые различия: те, кто подвергся воздействию лаванды, сообщили об улучшении качества сна и уменьшении чувства тревоги.

Таким образом, лаванда была признана как неинвазивное, дешевое и легкодоступное эфирное масло, способствующее улучшению самочувствия.

Выпадение волос. Исследование на животных, проведенное в 2021 году, показало, что лавандовое масло успешно стимулирует рост волос в течение 28 дней.

Головные боли. Исследование 2016 года показало, что люди, страдавшие мигренью и получавшие три месяца лавандовой терапии, имели более низкие баллы по шкале оценки головной боли, чем контрольная группа.

В другом исследовании приняли участие 47 человек, страдающих мигренью. Им предложили вдыхать эфирное масло лаванды в течение 15 минут, тогда как контрольная группа использовала жидкий парафин в течение того же периода времени.

Пациентов просили записывать тяжесть головной боли и связанные с ней симптомы с 30-минутными интервалами в течение двух часов.

В итоге ученые пришли к выводу, что вдыхание эфирного масла лаванды может быть эффективным и безопасным методом лечения острых головных болей при мигрени.

Источник: Express