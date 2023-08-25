Експерти популярного британського видання Express Health розповіли про останні дослідження лаванди і про те, як її можна використовувати.

Боротьба з безсонням. Лаванду вже давно рекомендують людям, які страждають на безсоння: на ринку представлено безліч лавандових спреїв, що обіцяють поліпшити наш нічний сон.

Наука підтверджує це. Огляд 15 досліджень, проведених PubMed, засвідчив, що вдихання ефірних олій, таких як лаванда, справляє позитивний ефект на людей із легкими порушеннями сну.

– Більшість результатів дослідження свідчать про позитивний вплив ефірних олій на сон. Жодних небажаних явищ не зареєстровано, – зазначають експерти.

Знімає відчуття тривоги. Під час експерименту, проведеного в лікарняних умовах, зокрема й у відділеннях інтенсивної терапії, вчені зробили спробу вивчити вплив ефірної олії лаванди на якість сну і рівень тривоги пацієнтів.

У дослідженні, проведеному на південному сході Туреччини, взяли участь загалом 60 осіб. Учасники отримали анкети, які потрібно було заповнити на початку і наприкінці експерименту.

Одна група пацієнтів не піддавалася впливу ефірної олії лаванди, на іншу впливали ароматом рослини протягом 15 днів.

Результати показали, що у двох групах були статистично значущі відмінності: ті, хто зазнав впливу лаванди, повідомили про поліпшення якості сну і зменшення почуття тривоги.

Таким чином, лаванда була визнана як неінвазивна, дешева і легкодоступна ефірна олія, що сприяє поліпшенню самопочуття.

Випадіння волосся. Дослідження на тваринах, проведене 2021 року, показало, що лавандова олія успішно стимулює ріст волосся протягом 28 днів.

Головні болі. Дослідження 2016 року показало, що люди, які страждали на мігрень і отримували три місяці лавандової терапії, мали нижчі бали за шкалою оцінки головного болю, ніж контрольна група.

В іншому дослідженні взяли участь 47 осіб, які страждають на мігрень. Їм запропонували вдихати ефірну олію лаванди протягом 15 хвилин, тоді як контрольна група використовувала рідкий парафін протягом того самого періоду часу.

Пацієнтів просили записувати тяжкість головного болю і пов’язані з ним симптоми з 30-хвилинними інтервалами протягом двох годин.

У підсумку вчені дійшли висновку, що вдихання ефірної олії лаванди може бути ефективним і безпечним методом лікування гострого головного болю під час мігрені.

Джерело: Express