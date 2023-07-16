Нейробиологи медицинского факультета Католического университета в Риме в ходе исследования обнаружили, что интенсивные физические упражнения могут замедлить течение болезни Паркинсона или препятствовать ее развитию.

По мнению ученых, это открытие может проложить путь к новым немедикаментозным подходам в профилактике и лечении этой тяжелой неврологической патологии.

— Мы впервые обнаружили, что упражнения на ранних стадиях болезни оказывают благотворное влияние на контроль движений, которое может сохраняться даже после прекращения тренировок, — говорит автор исследования профессор неврологии Паоло Калабрези.

По его словам, предыдущая работа показала, что интенсивная физическая активность связана с повышенным производством нейротрофического фактора головного мозга (BDNF).

На этот раз ученые смогли воспроизвести это явление в ходе четырехнедельных тренировок на беговой дорожке животных с ранней стадией болезни Паркинсона.

В результате удалось впервые продемонстрировать, что нейротрофический фактор определяет благотворное влияние физической активности на мозг.

Нейробиологи также обнаружили, что BDNF взаимодействует с NMDA-рецептором глутамата, позволяя нейронам реагировать на раздражители с эффектами, которые сохраняются после выполнения упражнений.

Про словам Паоло Калабрези, в настоящее время его группа участвует в клиническом испытании, чтобы проверить, могут ли интенсивные упражнения выявлять новые маркеры для мониторинга замедления прогрессирования заболевания у пациентов на ранней стадии.