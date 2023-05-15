Ученые из Университета Хельсинки в ходе научного эксперимента выяснили, что определенные штаммы бактерий Desulfovibrio в большинстве случаев являются вероятной причиной болезни Паркинсона.

Результаты научной работы позволяют проводить скрининг носителей болезнетворных штаммов и удалять бактерии из кишечника.

— Наши выводы имеют важное значение, поскольку причина болезни Паркинсона осталась неизвестной, несмотря на попытки определить ее на протяжении последних двух столетий, — говорит профессор Пер Сарис.

По его словам, болезнь Паркинсона в первую очередь вызывается факторами окружающей среды, то есть воздействием в ней бактериальных штаммов Desulfovibrio.

По мнению ученого, лишь небольшая доля, примерно 10%, болезни Паркинсона вызывается отдельными генами.

Основным выводом недавно исследования было то, что эти штаммы у пациентов с болезнью Паркинсона вызывают агрегацию белка α-синуклеина на статистически значимом уровне в модельном организме, в качестве которого ученые использовали червя Caenorhabditis elegans.

Полученные результаты могут быть нацелены меры по удалению этих штаммов из кишечника, потенциально облегчая и замедляя симптомы у пациентов с болезнью Паркинсона, резюмирует Сарис.

Источник: Хельсинский университет