Учені з Університету Гельсінкі під час наукового експерименту з’ясували, що певні штами бактерій Desulfovibrio в більшості випадків є ймовірною причиною хвороби Паркінсона.

Результати наукової роботи дають змогу проводити скринінг носіїв хвороботворних штамів і видаляти бактерії з кишківника.

– Наші висновки мають важливе значення, оскільки причина хвороби Паркінсона залишилася невідомою, незважаючи на спроби визначити її впродовж останніх двох століть, – каже професор Пер Саріс.

За його словами, хвороба Паркінсона насамперед спричиняється факторами навколишнього середовища, тобто впливом у ньому бактеріальних штамів Desulfovibrio.

На думку вченого, лише невелика частка, приблизно 10%, хвороби Паркінсона викликається окремими генами.

Основним висновком нещодавнього дослідження було те, що ці штами в пацієнтів із хворобою Паркінсона спричиняють агрегацію білка α-синуклеїну на статистично значущому рівні в модельному організмі, у ролі якого науковці використовували хробака Caenorhabditis elegans.

Отримані результати можуть бути націлені на заходи з видалення цих штамів із кишківника, потенційно полегшуючи та сповільнюючи симптоми у пацієнтів із хворобою Паркінсона, резюмує Саріс.

Джерело: Гельсінський університет