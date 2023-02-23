Вчені Медичної школи Університету Меріленда в США під час дослідження з’ясували, що після проведення процедури лікування з використанням сфокусованого ультразвуку у пацієнтів із хворобою Паркінсона значно полегшилися фізичні симптоми.

У клінічному дослідженні взяли участь 94 пацієнти з хворобою Паркінсона, яким випадковим чином було призначено пройти сфокусоване ультразвукове дослідження для абляції цобласті на одній стороні мозку або провести фіктивну процедуру.

Після трьох місяців спостереження результати майже 70% пацієнтів у групі лікування були визнані успішними порівняно з 32% у контрольній групі.

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Крім того, дві третини тих, хто спочатку відповів на лікування сфокусованим ультразвуком, показали позитивні зміни і через рік.

– Ці результати є дуже багатообіцяючими і пропонують пацієнтам із хворобою Паркінсона нову форму терапії. Тут немає розрізу, що означає відсутність ризику серйозної інфекції або крововиливу в мозок, – зазначив автор дослідження професор Форвард Айзенберг.

Близько мільйона американців страждають на хворобу Паркінсона – нейродегенеративне захворювання, яке вражає клітини або нейрони головного мозку в певній його області, що виробляє хімічний дофамін.

Симптоми включають тремор, скутість і труднощі з балансом і координацією.

Інші методи лікування хвороби Паркінсона включають ліки та глибоку стимуляцію мозку (DBS) за допомогою хірургічно імплантованих електродів.

Однак ліки можуть викликати мимовільні безладні рухи, які називаються дискінезією, оскільки дози збільшуються для контролю симптомів.

А DBS несе невеликий ризик серйозних побічних ефектів, зокрема крововилив у мозок та інфекцію.

Фокусоване ультразвукове дослідження – це нехірургічна процедура, що проводиться без анестезії або стаціонарного перебування в лікарні. Під час процедури пацієнт перебуває у свідомості та забезпечує зворотний зв’язок, що дозволяє лікарям відстежувати негайні наслідки абляції тканин та вносити корективи, якщо це необхідно.

Джерело: News Medical