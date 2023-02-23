Ученые Медицинской школы Университета Мэриленда в США в ходе исследования выяснили, что после проведения процедуры лечения с использованием сфокусированного ультразвука у пациентов с болезнью Паркинсона значительно облегчились физические симптомы.

В клиническом испытании приняли участие 94 пациента с болезнью Паркинсона, которым случайным образом было назначено пройти сфокусированное ультразвуковое исследование для абляции целевой области на одной стороне мозга или провести фиктивную процедуру.

После трех месяцев наблюдения результаты у почти 70% пациентов в группе лечения были признаны успешными по сравнению с 32% в контрольной группе.

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Кроме того, две трети тех, кто первоначально ответил на лечение сфокусированным ультразвуком, показали позитивные изменения и год спустя.

— Эти результаты являются очень многообещающими и предлагают пациентам с болезнью Паркинсона новую форму терапии. Здесь нет разреза, что означает отсутствие риска серьезной инфекции или кровоизлияния в мозг, — отметил автор исследования профессор Форвард Айзенберг.

Около миллиона американцев страдают болезнью Паркинсона — нейродегенеративным заболеванием, которое поражает клетки или нейроны головного мозга в определенной его области, вырабатывающей химический дофамин.

Симптомы включают тремор, скованность и трудности с балансом и координацией.

Другие методы лечения болезни Паркинсона включают лекарства и глубокую стимуляцию мозга (DBS) с помощью хирургически имплантированных электродов.

Однако лекарства могут вызывать непроизвольные беспорядочные движения, называемые дискинезией, поскольку дозы увеличиваются для контроля симптомов.

А DBS сопряжена с небольшим риском серьезных побочных эффектов, включая кровоизлияние в мозг и инфекцию.

Фокусированное ультразвуковое исследование — это безоперационная процедура, выполняемая без анестезии или стационарного пребывания в больнице. Во время процедуры пациент находится в сознании и обеспечивает обратную связь, что позволяет врачам отслеживать непосредственные эффекты абляции тканей и при необходимости вносить коррективы.

Источник: News Medical