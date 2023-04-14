Жительница Великобритании Донна Маршалл, которой диагностировали болезнь Паркинсона в 44 года, начала страдать от симптомов расстройства, когда ей было около 26 лет.

Донна Маршалл, которой сейчас 54 года, утверждает, что одним из первых симптомов была потеря вкуса и обоняния.

— Обоняние ушло первым, мне было около 26 лет, — говорит Донна.

По словам медиков, снижение обоняния, или аносмия, наблюдается у 95% людей с этим заболеванием и часто является первым признаком болезни.

Еще один контрольный симптом болезни Паркинсона — дрожание руки — проявился у Донны 16 лет спустя.

Специалисты утверждают, что, те, у кого болезнь Паркинсона начинается в молодом возрасте, как правило, испытывают более медленное прогрессирование заболевания с течением времени и меньше страдают от когнитивных симптомов, таких как слабоумие.

Одним из наименее известных последствий болезни Паркинсона является компульсивное поведение, такое как зависимость от азартных игр, переедание и чрезмерное количество покупок.

Это связано с изменениями уровня дофамина в организме и может быть побочным эффектом лекарств.

— Есть зависимость от азартных игр, зависимость от покупок и сексуальная зависимость, и все это не очень весело, — признается Донна.

По ее словам, с тех пор, как ей поставили диагноз, она встретила нескольких человек, которые также борются с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР).

ОКР Маршалл проявилось в полную силу на Хэллоуин, когда она решила превратить свой сад в аттракцион с привидениями. Она потратила тысячи фунтов на профессиональных танцоров и превратила палисадник в огромное кладбище.

По словам Донны, дистония — повторяющиеся мышечные подергивания, спазмы или судороги, которые могут быть болезненными и длиться часами — это симптом, который резко влияет на ее жизнь.

— Самое тяжелое для меня – это неспособность вести нормальный образ жизни, — признается женщина.

Она старается, чтобы ее девятилетняя дочь Бо не видела изнурительной стороны болезни: просыпается пораньше, принимает лекарства и только затем приступает к своим обычным делам.

Недавно Маршалл перенесла операцию по глубокой стимуляции мозга, которая включает в себя размещение устройства, воздействующего на определенные области мозга, — это должно облегчить некоторые симптомы.