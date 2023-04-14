Мешканка Великої Британії Донна Маршалл, якій діагностували хворобу Паркінсона в 44 роки, почала страждати від симптомів розладу, коли їй було близько 26 років.

Донна Маршалл, якій зараз 54 роки, стверджує, що одним із перших симптомів була втрата смаку та нюху.

– Нюх пішов першим, мені було близько 26, – каже Донна.

За словами медиків, зниження нюху, або аносмія, спостерігається у 95% людей із цим захворюванням і часто є першою ознакою хвороби.

Ще один контрольний симптом хвороби Паркінсона – тремтіння руки, проявився в Донни 16 років потому.

Фахівці стверджують, що, ті, у кого хвороба Паркінсона починається в молодому віці, як правило, відчувають повільніше прогресування захворювання з плином часу і менше страждають від когнітивних симптомів, таких як недоумство.

Одним із найменш відомих наслідків хвороби Паркінсона є компульсивна поведінка, така як залежність від азартних ігор, переїдання та надмірна кількість покупок.

Це пов’язано зі змінами рівня дофаміну в організмі і може бути побічним ефектом ліків.

– Є залежність від азартних ігор, залежність від покупок і сексуальна залежність, і все це не дуже весело, – зізнається Донна.

За її словами, відтоді, як їй поставили діагноз, вона зустріла кілька людей, які також борються з обсесивно-компульсивним розладом (ОКР).

ОКР Маршалл проявився на повну силу в Геловін, коли вона вирішила перетворити свій сад на атракціон із привидами. Вона витратила тисячі фунтів на професійних танцюристів і перетворила палісадник на величезний цвинтар.

За словами Донни, дистонія – повторювані м’язові посмикування, спазми або судоми, що можуть бути болючими і тривати годинами – це симптом, який різко впливає на її життя.

– Найважче для мене – це нездатність вести нормальний спосіб життя, – зізнається жінка.

Вона намагається, щоб її дев’ятирічна донька Бо не бачила виснажливого боку хвороби: прокидається раніше, приймає ліки і тільки потім приступає до своїх звичайних справ.

Нещодавно Маршалл перенесла операцію з глибокої стимуляції мозку, яка передбачає розміщення пристрою, що впливає на певні ділянки мозку, – це має полегшити деякі симптоми.