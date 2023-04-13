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Еще до появления симптомов: разработана новая методика диагностики болезни Паркинсона

13 апреля 2023, 09:49
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Паркінсон
Источник: Depositphotos

Команда ученых Пенсильванского университета разработала новую методику диагностики болезни Паркинсона на ранних стадиях, то есть еще до появления симптомов.

По словам экспертов, болезнь Паркинсона трудно диагностировать, потому что в настоящее время не существует специального теста на это состояние.

Теперь американские ученые говорят, что они придумали способ определить накопление аномальных белков, связанных с болезнью, задолго до того, как проявятся симптомы.

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Исследование подтверждает, что метод, известный как анализ амплификации семян альфа-синуклеина (alphaSyn-SAA), может точно идентифицировать людей, подверженных риску развития заболевания.

В исследовании приняли участие 1 123 участника, что сделало его одним из крупнейших на сегодняшний день для оценки полезности метода alphaSyn-SAA.

Исследователи убеждены, что полученные данные могут проложить путь к раннему выявлению, диагностике и лечению болезни Паркинсона.

Согласно статистике, во всем мире распространенность этого состояния удвоилась за последние 25 лет. Болезнью Паркинсона сегодня страдают более 10 млн человек.

Источник
The Guardian
Теги
лікування Наукові дослідження хвороба Паркінсона
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