Команда ученых Пенсильванского университета разработала новую методику диагностики болезни Паркинсона на ранних стадиях, то есть еще до появления симптомов.

По словам экспертов, болезнь Паркинсона трудно диагностировать, потому что в настоящее время не существует специального теста на это состояние.

Теперь американские ученые говорят, что они придумали способ определить накопление аномальных белков, связанных с болезнью, задолго до того, как проявятся симптомы.

Исследование подтверждает, что метод, известный как анализ амплификации семян альфа-синуклеина (alphaSyn-SAA), может точно идентифицировать людей, подверженных риску развития заболевания.

В исследовании приняли участие 1 123 участника, что сделало его одним из крупнейших на сегодняшний день для оценки полезности метода alphaSyn-SAA.

Исследователи убеждены, что полученные данные могут проложить путь к раннему выявлению, диагностике и лечению болезни Паркинсона.

Согласно статистике, во всем мире распространенность этого состояния удвоилась за последние 25 лет. Болезнью Паркинсона сегодня страдают более 10 млн человек.