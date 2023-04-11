Сегодня, 11 апреля, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. В связи с этой датой специалисты Управления здравоохранения Черновицкого городского совета еще раз напомнили об основных симптомах этого тяжелого расстройства и эффективных методах его профилактики.

— Болезнь Паркинсона имеет наибольшие темпы распространения среди неврологических заболеваний. Согласно статистике Минздрава, в Украине зарегистрировано более 23 тыс. человек с этим недугом. Каждый год об этом диагнозе узнают 2 500 украинцев, — пишут сотрудники Управления.

Болезнь Паркинсона имеет три основных симптома:

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дрожь — тремор, который обычно начинается с головы и руки (чаще, когда конечность расслаблена);

брадикинезия – физические движения гораздо медленнее нормы, что может усложнять повседневные задачи и привести к характерному передвижению мелкими шагами;

ригидность – скованность и напряжение в мышцах, что может осложнить мимику лица, а также может привести к мучительным мышечным спазмам (дистония).

По словам медиков, болезнь Паркинсона развивается вследствие утраты нервных клеток в части мозга, которую называют серой субстанцией.

Нервные клетки в этой части мозга отвечают за производство химического вещества — допамина, которое действует как посредник между частями мозга и нервной системы, помогая контролировать и координировать телодвижения.

Симптомы болезни Паркинсона обычно начинают развиваться, когда около 80% нервных клеток в субстанции мозга утрачены.

Пока не существует способа лечения болезни Паркинсона, но доступны методы, которые помогают облегчить симптомы и поддерживать качество жизни:

поддерживающая терапия (например, физиотерапия);

медикаменты;

хирургия (для некоторых людей).

Как предотвратить болезнь Паркинсона

Органическое питание. Ученые обнаружили высокий уровень пестицидов в мозге пациентов с болезнью Паркинсона. Поэтому очень важно контролировать качество и происхождение пищи, которую употребляете вы и ваши близкие.

Свежие овощи. Научно доказано, что фолиевая кислота значительно снижает риск развития заболевания Паркинсона. Лучший источник фолиевой кислоты – это темно-зеленые овощи (брокколи, шпинат, зелень, брюссельская капуста, спаржа). Витамин В можно также найти в авокадо, бобовых и чечевице.

Жирные кислоты Омега-3. Эти кислоты помогают сбалансировать уровень холестерина, повысить иммунитет и улучшают сердечно-сосудистое здоровье.

Витамин D3. Исследователи обнаружили, что около 70% пациентов с ранней болезнью Паркинсона имеют низкий уровень витамина D.

Регулярные упражнения. Интенсивная 10-минутная ежедневная прогулка на свежем воздухе очень полезна для организма и может быть частью рекомендованных 150 мин еженедельных упражнений.

Снижение стресса. Самое важное, что мы можем сделать для нашего физического и ментального здоровья – это снижение стресса. Все стрессы вызывают воспаление и долговременное повреждение всего тела.

Источник: Управление здравоохранения Черновицкого горсовета