Сьогодні, 11 квітня, Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. У зв’язку з цією датою фахівці Управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради вкотре нагадали про основні симптоми цього важкого розладу та ефективні методи його профілактики.

– Хвороба Паркінсона має найбільші темпи поширення серед неврологічних захворювань. Згідно зі статистикою МОЗ, в Україні зареєстровано понад 23 тис. осіб із цією недугою. Щороку про цей діагноз дізнаються 2 500 українців, – пишуть співробітники Управління.

Хвороба Паркінсона має три основні симптоми:

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тремтіння – тремор, який зазвичай починається з голови та руки (частіше, коли кінцівка розслаблена);

брадикінезія – фізичні рухи набагато повільніші за норму, що може ускладнювати повсякденні завдання і призвести до характерного пересування дрібними кроками;

ригідність – скутість і напруга в м’язах, що може ускладнити міміку обличчя, а також може призвести до болісних м’язових спазмів (дистонія).

За словами медиків, хвороба Паркінсона розвивається внаслідок втрати нервових клітин у частині мозку, яку називають сірою субстанцією.

Нервові клітини в цій частині мозку відповідають за виробництво хімічної речовини – допаміну, що діє як посередник між частинами мозку і нервової системи, допомагаючи контролювати і координувати рухи тіла.

Симптоми хвороби Паркінсона зазвичай починають розвиватися, коли близько 80% нервових клітин у субстанції мозку втрачено.

Поки що не існує способу лікування хвороби Паркінсона, але доступні методи, які допомагають полегшити симптоми та підтримувати якість життя:

підтримуюча терапія (наприклад, фізіотерапія);

медикаменти;

хірургія (для деяких людей).

Як запобігти хворобі Паркінсона

Органічне харчування. Учені виявили високий рівень пестицидів у мозку пацієнтів із хворобою Паркінсона. Тому дуже важливо контролювати якість і походження їжі, яку вживаєте ви та ваші близькі.

Свіжі овочі. Науково доведено, що фолієва кислота значно знижує ризик розвитку захворювання Паркінсона. Найкраще джерело фолієвої кислоти – це темно-зелені овочі (броколі, шпинат, зелень, брюссельська капуста, спаржа). Вітамін В можна також знайти в авокадо, бобових і сочевиці.

Жирні кислоти Омега-3. Ці кислоти допомагають збалансувати рівень холестерину, підвищити імунітет і покращують серцево-судинне здоров’я.

Вітамін D3. Дослідники виявили, що близько 70% пацієнтів із ранньою хворобою Паркінсона мають низький рівень вітаміну D.

Регулярні вправи. Інтенсивна 10-хвилинна щоденна прогулянка на свіжому повітрі дуже корисна для організму і може бути частиною рекомендованих 150 хв щотижневих вправ.

Зниження стресу. Найважливіше, що ми можемо зробити для нашого фізичного і ментального здоров’я – це зниження стресу. Усі стреси спричиняють запалення і довготривале пошкодження всього тіла.

Джерело: Управління охорони здоров’я Чернівецької міськради