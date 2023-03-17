Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, як отримати безкоштовно або з невеликою доплатою ліки при хворобі Паркінсона, що внесені до програми реімбурсації Доступні ліки.

– У програмі передбачено шість торгових назв препаратів. Міжнародні непатентовані назви – Біпериден (Biperiden) і Леводопа + Карбідопа (Levodopa + Carbidopa), – йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

Щоб почати отримувати ліки безкоштовно або з частковою доплатою потрібно:

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1.звернутися до невролога. Лікар складе індивідуальний план лікування і внесе його в електронну систему охорони здоров’я. Наступні рецепти зможуть виписувати також лікарі первинної медичної допомоги: сімейний лікар, терапевт або педіатр.

2. з рецептом звернутися в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації. Головна умова – наявність у аптечного закладу договору з НСЗУ. Впізнати таку аптеку можна за наклейкою Доступні ліки. Термін дії рецепта становить 30 днів.

3. аптекар запропонує наявні препарати, що містять потрібну активну речовину. А також може підказати, який препарат повністю безкоштовний, а за який потрібно доплатити. Вартість ліків аптеці відшкодує НСЗУ.