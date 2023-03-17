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Бесплатно или с небольшой доплатой: как получить лекарства в случае болезни Паркинсона

17 марта 2023, 12:45
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ліки
Источник: Depositphotos

Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, как получить бесплатно или с небольшой доплатой лекарства при болезни Паркинсона, которые включены в программу реимбурсации Доступні ліки.

— В программе предусмотрено шесть торговых названий препаратов. Международные непатентованные названия — Бипериден (Biperiden) и Леводопа + карбидопа (Levodopa + Carbidopa), — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Чтобы начать получать лекарства бесплатно или с частичной доплатой нужно:

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1.обратиться к неврологу. Врач составит индивидуальный план лечения и внесет его в электронную систему здравоохранения. Следующие рецепты смогут выписывать также врачи первичной медицинской помощи: семейный врач, терапевт или педиатр.

2. с рецептом обратиться в любую аптеку, независимо от места регистрации. Главное условие — наличие у аптечного учреждения договора с НСЗУ. Узнать такую аптеку можно по наклейке Доступні ліки. Срок действия рецепта составляет 30 дней.

3. аптекарь предложит имеющиеся препараты, содержащие нужное действующее вещество. А также может подсказать, какой препарат полностью бесплатный, а за который нужно доплатить. Стоимость лекарств аптеке возместит НСЗУ.

Источник
Минздрав
Теги
Доступні ліки поради лікаря хвороба Паркінсона
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