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Болезнь Паркинсона: израильские ученые надеются создать профилактическое средство от болезни

16 сентября 2022, 17:52
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
паркинсон
Источник: Depositphotos

Болезнь Паркинсона можно вылечить благодаря фиксации слабого электрического тока в части мозга. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного израильскими учеными из Хайфского университета, пишет Times of Israel.

Исследование, прошедшее рецензирование и опубликованное в журнале NJP Parkinson’s Disease, может открыть новый подход к борьбе с болезнью и позволить диагностировать заболевание у молодых еще людей.

Доктор Шани Стерн, невролог из Хайфского университета, обнаружила, что у всех пациентов наблюдалось снижение скорости синаптических токов в определенных частях мозга по сравнению со здоровыми людьми. Это специфические токи, генерируемые под синапсами — проводниками между нейронами.

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Стерн и ее коллеги отметили, что изменения, которые они выявили в мозге, являются центральными и сходными с болезнью Паркинсона.

— Мы обнаружили механизмы, общие для всех изученных нами случаев болезни Паркинсона. Это механизмы, о которых не было известно, что они связаны с болезнью Паркинсона. Теперь у нас есть новые цели, для которых могут быть разработаны лекарства, — сказала Стерн.

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Теперь ученая надеется найти новую стратегию борьбы с болезнью Паркинсона. В частности, могут быть разработаны лекарства, которые вернут токи к нормальному уровню и благодаря этому изменению потенциально замедлят начало болезни.

Источник: The Times of Israel

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