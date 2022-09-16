Болезнь Паркинсона можно вылечить благодаря фиксации слабого электрического тока в части мозга. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного израильскими учеными из Хайфского университета, пишет Times of Israel.

Исследование, прошедшее рецензирование и опубликованное в журнале NJP Parkinson’s Disease, может открыть новый подход к борьбе с болезнью и позволить диагностировать заболевание у молодых еще людей.

Доктор Шани Стерн, невролог из Хайфского университета, обнаружила, что у всех пациентов наблюдалось снижение скорости синаптических токов в определенных частях мозга по сравнению со здоровыми людьми. Это специфические токи, генерируемые под синапсами — проводниками между нейронами.

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