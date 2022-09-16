Болезнь Паркинсона можно вылечить благодаря фиксации слабого электрического тока в части мозга. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного израильскими учеными из Хайфского университета, пишет Times of Israel.
Исследование, прошедшее рецензирование и опубликованное в журнале NJP Parkinson’s Disease, может открыть новый подход к борьбе с болезнью и позволить диагностировать заболевание у молодых еще людей.
Доктор Шани Стерн, невролог из Хайфского университета, обнаружила, что у всех пациентов наблюдалось снижение скорости синаптических токов в определенных частях мозга по сравнению со здоровыми людьми. Это специфические токи, генерируемые под синапсами — проводниками между нейронами.
Стерн и ее коллеги отметили, что изменения, которые они выявили в мозге, являются центральными и сходными с болезнью Паркинсона.
— Мы обнаружили механизмы, общие для всех изученных нами случаев болезни Паркинсона. Это механизмы, о которых не было известно, что они связаны с болезнью Паркинсона. Теперь у нас есть новые цели, для которых могут быть разработаны лекарства, — сказала Стерн.
Теперь ученая надеется найти новую стратегию борьбы с болезнью Паркинсона. В частности, могут быть разработаны лекарства, которые вернут токи к нормальному уровню и благодаря этому изменению потенциально замедлят начало болезни.
Источник: The Times of Israel