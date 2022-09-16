Хворобу Паркінсона можна вилікувати завдяки фіксації слабкого електричного струму у частині мозку. Про це свідчать результати дослідження, проведеного ізраїльськими науковцями Хайфського університету, пише Times of Israel.

Дослідження, що пройшло рецензування та опубліковане в журналі NJP Parkinson’s Disease, може відкрити новий підхід до боротьби з хворобою та дозволити діагностувати захворювання у молодих людей.

Доктор Шані Стерн, невролог із Хайфського університету, виявила, що у всіх пацієнтів спостерігалося зниження швидкості синаптичних струмів у певних частинах мозку порівняно зі здоровими людьми. Це специфічні струми, що генеруються під синапсами – провідниками між нейронами.

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Стерн та її колеги зазначили, що зміни, які вони виявили у мозку, є центральними та подібними до хвороби Паркінсона.

– Ми виявили механізми, спільні для всіх вивчених нами випадків хвороби Паркінсона. Це механізми, про які не було відомо, що вони пов’язані із хворобою Паркінсона. Тепер у нас є нові цілі, для яких можуть бути розроблені ліки, – сказала Стерн.

Тепер вчена сподівається знайти нову стратегію боротьби із хворобою Паркінсона. Зокрема, можуть бути розроблені ліки, які повернуть струми до нормального рівня та завдяки цій зміні потенційно уповільнять початок хвороби.

Джерело: The Times of Israel