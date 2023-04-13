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Ще до появи симптомів: розроблено нову методику діагностики хвороби Паркінсона

13 Квітня 2023, 09:49
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Паркінсон
Джерело: Depositphotos

Команда вчених Пенсильванського університету розробила нову методику діагностики хвороби Паркінсона на ранніх стадіях, тобто ще до появи симптомів.

За словами експертів, хворобу Паркінсона важко діагностувати, бо наразі не існує спеціального тесту на цей стан.

Тепер американські вчені кажуть, що вони вигадали спосіб визначити накопичення аномальних білків, пов’язаних із хворобою, задовго до того, як проявляться симптоми.

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Дослідження підтверджує, що метод, відомий як аналіз ампліфікації насіння альфа-синуклеїну (alphaSyn-SAA), може точно ідентифікувати людей, схильних до ризику розвитку захворювання.

У дослідженні взяли участь 1 123 учасники, що зробило його одним із найбільших на сьогодні для оцінки корисності методу alphaSyn-SAA.

Дослідники переконані, що отримані дані можуть прокласти шлях до раннього виявлення, діагностики та лікування хвороби Паркінсона.

За статистикою, у світі поширеність цього стану подвоїлася за останні 25 років. На хворобу Паркінсона сьогодні страждають понад 10 млн осіб.

Джерело
The Guardian
Теги
лікування Наукові дослідження хвороба Паркінсона
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