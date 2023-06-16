Команда американских ученых из Медицинской школы Джона Хопкинса в ходе исследования выяснила, что темный шоколад содержит соединение эпикатехин, которое помогает защитить нервные клетки от повреждений.

В рамках научного эксперимента исследователи дали группе подопытных мышей разовую дозу эпикатехина, соединения, содержащегося в темном шоколаде.

Через 90 минут они вызвали у них ишемический инсульт (инсульт, вызванный тромбом), перекрыв приток крови к мозгу.

Выяснилось, что грызуны, которые превентивно принимали эпикатехин, страдали от значительно меньшего повреждения головного мозга, чем те, которым не давали это соединение.

По словам руководителя исследования Сильвена Доре, даже небольшого количества эпикатехина может быть достаточно для достижения нужного эффекта.

Но ученый подчеркнул, что не все сорта темного шоколада приготовлены одинаково: в одних содержится больше биоактивного эпикатехина, чем в других.

Доре объяснил, что поскольку эпикатехин чрезвычайно чувствителен к изменениям температуры и света, его производители должны быть уверены, что не испортят продукт.

Только несколько видов шоколада содержат активный ингредиент. Поэтому одного того, что на обертке написано “темный шоколад”, недостаточно, резюмировал ученый.

Источник: SageJournals