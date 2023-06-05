Национальная сеть RECOVERY уже насчитывает четыре инновационных реабилитационных центра, которые расположены в Киеве, Днепре, Одессе и Виннице. До конца 2023 года планируется открытие еще семи.

Ключевая идея — сделать такие центры по всей стране. Чтобы воины могли восстанавливаться поближе к своим родным и близким.

…Чудо-перчатка — один из уникальных аппаратов Центра RECOVERY в Виннице. Вот на таком восстанавливается Виктор, военнослужащий с Кировоградщины.

По словам медиков, этот современный тренажер возвращает чувствительность, даже когда надежда минимальна. Его одевают на здоровую руку, делают определенные движения, которые повторяет пораженная конечность.

Директор Центра Светлана Голодюк рассказывает, что оборудование, которое есть сегодня в этом Центре, супер новое, качественное, самого высокого профессионального уровня.

— Мы очень хотим, что наши воины знали: если с ними что-то случится, мы сумеем позаботиться о них, — говорит бизнесмен, филантроп, основатель проекта RECOVERY Виктор Пинчук.

По его словам, в Киеве реабилитационный центр RECOVERY возвели фактически с нуля. С учетом всех требований инклюзивности. Это замечательный пример государственно-частного партнерства.

Теперь это 1,5 тыс. кв.м инновационного пространства — реабилитационные залы, современное оборудование и технологии, массажные кабинеты, тридцать комфортных палат. Вскоре будет еще 20.

Восстанавливать в центрах сети RECOVERY планируют около 11 тыс. защитников в год. Главное для этих героев — вернуться к полноценной жизни. С современными методиками восстановления это вполне возможно. Важно, что теперь это доступно не только за рубежом, но и в Украине.