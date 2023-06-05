Національна мережа RECOVERY вже налічує чотири інноваційні реабілітаційні центри, які розташовані в Києві, Дніпрі, Одесі та Вінниці. До кінця 2023 року планується відкриття ще семи.

Ключова ідея – зробити такі центри по всій країні. Щоб воїни могли відновлюватися ближче до своїх рідних і близьких.

…Чудо-рукавичка – один з унікальних апаратів Центру RECOVERY у Вінниці. Ось на такому відновлюється Віктор, військовослужбовець із Кіровоградщини.

За словами медиків, цей сучасний тренажер повертає чутливість, навіть коли надія мінімальна. Його одягають на здорову руку, роблять певні рухи, які повторює уражена кінцівка.

Директорка Центру Світлана Голодюк розповідає, що обладнання, яке є сьогодні в цьому Центрі, супер нове, якісне, найвищого професійного рівня.

– Ми дуже хочемо, щоб наші воїни знали: якщо з ними щось трапиться, ми зуміємо потурбуватися про них, – каже бізнесмен, філантроп, засновник проєкту RECOVERY Віктор Пінчук.

За його словами, у Києві реабілітаційний центр RECOVERY звели фактично з нуля. З урахуванням усіх вимог інклюзивності. Це чудовий приклад державно-приватного партнерства.

Тепер це 1,5 тис. кв.м інноваційного простору – реабілітаційні зали, сучасне обладнання та технології, масажні кабінети, тридцять комфортних палат. Незабаром буде ще 20.

Відновлювати в центрах мережі RECOVERY планують близько 11 тис. захисників на рік. Головне для цих героїв – повернутися до повноцінного життя. Із сучасними методиками відновлення це цілком можливо. Важливо, що тепер це доступно не лише за кордоном, а й в Україні.