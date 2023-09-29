Мед, богатый антиоксидантами продукт, представляет собой естественную форму сахара. Его вырабатывают пчелы, питающиеся нектаром цветущих растений.

Ферментированный нектар превращается в густую жидкость и обретает удивительные свойства суперпродукта.

Заведующий отделением, диетологии больницы исследовательского центра Яслок в Мумбаи Делнааз Чандувадия перечисляет уже доказанные свойства меда.

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Индийский врач говорит, что мед, благодаря слегка кислому pH — 3,9 — действует как антисептик.

Успокаивает кашель

Мед обладает противовоспалительными свойствами, поэтому может уменьшить симптомы бронхита. Чандувадия советует смешивать мед с куркумой и небольшим количеством имбирного сока и принимать его трижды в день. Это облегчит кашель как у детей, так и у взрослых.

Помогает залечить травмы

Мед используют для заживления ран, особенно ожоговых. Даже при инфицировании раны, мед может оказать антисептическое действие.

Поддерживает сердце

Мед богат антиоксидантами, такими как полифенолы, флавоноиды и витамин С. Благодаря этим веществам он может снизить уровень холестерина, а также нормализовать кровяное давление и сердечный ритм.

Улучшает психологическое состояние

Антиоксиданты, содержащиеся в этом продукте, обладают и нейропротекторным действием. Так что можно сказать, мед — мощный антидепрессант.

Ухаживает за кожей

Мед глубоко увлажняет кожу, поэтому его используют во многих косметических средствах. В качестве скраба мед, нанесенный на лицо, удаляет сухую и тусклую кожу. Взамен вы получите сияющий вид.

Питает и кондиционирует волосы

Увлажняющие свойства меда помогают сохранить волосы здоровыми и красивыми.

Но индийский диетолог предупреждает, столовая ложка меда, то есть около 15 граммов меда, содержит приблизительно 64 калории и примерно от 17 до 18 граммов сахара.

Несмотря на то, что мед полезен для здоровья, можно съедать всего одну чайную ложку этого продукта в день.

Потребление меда, у которого высокий гликемический индекс, в больших количествах может привести к проблемам с желудком, поджелудочной железой, к увеличению веса и повышению уровня сахара в крови.

Мед с осторожностью должны включать в свой рацион диабетики.

Кроме того, детям вообще не стоит его давать, он может вызвать тяжелую аллергическую реакцию.

Источник: Health Shots