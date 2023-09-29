Мед, багатий на антиоксиданти продукт, є природною формою цукру, який виробляють бджоли, що харчуються нектаром квітучих рослин.

Ферментований нектар перетворюється на густу рідину і набуває дивовижних властивостей суперпродукту.

Завідувач відділення дієтології лікарні дослідницького центру Яслок у Мумбаї Делнааз Чандувадія перераховує вже доведені властивості меду.

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Індійський лікар каже, що мед завдяки злегка кислому pH – 3,9 – діє як антисептик.

Заспокоює кашель

Мед має протизапальні властивості, тому може зменшити симптоми бронхіту. Чандувадія радить змішувати мед із куркумою і невеликою кількістю імбирного соку і приймати його тричі на день. Це полегшить кашель як у дітей, так і в дорослих.

Допомагає залікувати травми

Мед спонукає лейкоцити в крові вивільняти цитокіни. Це те, що допомагає у відновленні тканин. Мед використовують для загоєння ран, особливо опікових. Навіть у разі інфікування рани антисептична дія меду може покращити загоєння.

Підтримує серце

Мед багатий на антиоксиданти, такі як поліфеноли, флавоноїди та вітамін С. Завдяки цим речовинам він може знизити рівень холестерину, а також нормалізувати кров’яний тиск і серцевий ритм.

Покращує психологічний стан

Антиоксиданти, що містяться в цьому продукті, мають і нейропротекторну дію. Тож можна сказати, мед – потужний антидепресант.

Доглядає за шкірою

Мед глибоко зволожує шкіру, тому його використовують у багатьох косметичних засобах. Як скраб мед, нанесений на обличчя, видаляє суху і тьмяну шкіру. Натомість ви отримаєте сяючий вигляд.

Живить і кондиціонує волосся

Зволожувальні властивості меду допомагають зберегти волосся здоровим і красивим.

Але індійський дієтолог попереджає, що столова ложка меду, тобто близько 15 гр, містить 64 калорії і приблизно від 17 до 18 гр цукру.

Незважаючи на те, що мед корисний для здоров’я, можна з’їдати лише одну чайну ложку цього продукту на день.

Споживання меду, у якого високий глікемічний індекс, у великих кількостях може призвести до проблем зі шлунком, підшлунковою залозою, до збільшення ваги і підвищення рівня цукру в крові.

Мед з обережністю повинні додавати у свій раціон діабетики.

Крім того, дітям взагалі не варто його давати, оскільки він може викликати важку алергічну реакцію.

Джерело: Health Shots