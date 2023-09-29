Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Актуально

Усе – в одному: дієтологи назвали суперпродукт, який лікує і кашель, і депресію, ще й оздоровлює волосся

29 Вересня 2023, 13:32
Валентина Андрейко журналістка
мед
Джерело: Pixabay

Мед, багатий на антиоксиданти продукт, є природною формою цукру, який виробляють бджоли, що харчуються нектаром квітучих рослин.

Ферментований нектар перетворюється на густу рідину і набуває дивовижних властивостей суперпродукту.

Завідувач відділення дієтології лікарні дослідницького центру Яслок у Мумбаї Делнааз Чандувадія перераховує вже доведені властивості меду.

Зараз дивляться

Індійський лікар каже, що мед завдяки злегка кислому pH – 3,9 – діє як антисептик.

  1. Заспокоює кашель

Мед має протизапальні властивості, тому може зменшити симптоми бронхіту. Чандувадія радить змішувати мед із куркумою і невеликою кількістю імбирного соку і приймати його тричі на день. Це полегшить кашель як у дітей, так і в дорослих.

  1. Допомагає залікувати травми

Мед спонукає лейкоцити в крові вивільняти цитокіни. Це те, що допомагає у відновленні тканин. Мед використовують для загоєння ран, особливо опікових. Навіть у разі інфікування рани антисептична дія меду може покращити загоєння.

  1. Підтримує серце

Мед багатий на антиоксиданти, такі як поліфеноли, флавоноїди та вітамін С. Завдяки цим речовинам він може знизити рівень холестерину, а також нормалізувати кров’яний тиск і серцевий ритм.

  1. Покращує психологічний стан

Антиоксиданти, що містяться в цьому продукті, мають і нейропротекторну дію. Тож можна сказати, мед – потужний антидепресант.

  1. Доглядає за шкірою

Мед глибоко зволожує шкіру, тому його використовують у багатьох косметичних засобах. Як скраб мед, нанесений на обличчя, видаляє суху і тьмяну шкіру. Натомість ви отримаєте сяючий вигляд.

  1. Живить і кондиціонує волосся

Зволожувальні властивості меду допомагають зберегти волосся здоровим і красивим.

Але індійський дієтолог попереджає, що столова ложка меду, тобто близько 15 гр, містить 64 калорії і приблизно від 17 до 18 гр цукру.

Незважаючи на те, що мед корисний для здоров’я, можна з’їдати лише одну чайну ложку цього продукту на день.

Споживання меду, у якого високий глікемічний індекс, у великих кількостях може призвести до проблем зі шлунком, підшлунковою залозою, до збільшення ваги і підвищення рівня цукру в крові.

Мед з обережністю повинні додавати у свій раціон діабетики.

Крім того, дітям взагалі не варто його давати, оскільки він може викликати важку алергічну реакцію.

Читайте також:
дітиНемовля потрапило в реанімацію: батьки дали соску, яку занурили в мед

Джерело: Health Shots

Теги
лікування Мед поради лікаря
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь